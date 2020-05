7x Indrukwekkende boeken over de Tweede Wereldoorlog

1. Vrijheid door Imogen Kealey

Nancy Wake is een van de beste verzetsstrijders die door de Britten achter de frontlinie is gedropt: in 1943 probeert ze als spion in Frankrijk de Duitsers zoveel mogelijk dwars te zitten. Maar die zitten haar op de hielen. (De Fontein, € 22,50)

2. De appelboom door Christian Berkel

Berlijn, 1932: Otto en Sala zijn tieners als ze verliefd worden. Hij komt uit de arbeidersklasse, zij uit een Joodse familie. Ze beleven de oorlog allebei anders en belanden erna in verschillende werelddelen. Maar vinden ze elkaar nog terug? (A.W. Bruna, € 19,99)

3. Het verhaal van Edith door Edith Velmans-van Hessen

De Joodse Edith is dertien als ze in 1938 begint aan haar dagboek. Eerst over jongens, school en feestjes, maar dan breekt de oorlog uit. Uiteindelijk zijn zij en haar broer Guus de enige twee die overleven. Een bijzonder boek vol herinneringen. (Podium, € 17,50)

4. Haar Naam Was Sarah door Tatiana de Rosnay

Sarah is tien wanneer haar ouders naar het wielerstadion in Parijs worden gebracht. Net voordat de politie binnenkwam, sloot Sarah haar kleine broertje Michel op in een kledingkast. Ze nam zelf de sleutel mee. Zestig jaar later duikt de Amerikaanse journaliste Julia Jarmond in dit verhaal en ontdekt geheimen over haar eigen schoonfamilie. (Ambo Anthos, € 15,99)

5. ’t Hooge Nest door Roxane van Iperen

Tijdens de Tweede Wereldoorlog bestieren twee Joodse zussen - Janny en Lien Brilleslijper - een van de grootste onderduikadressen in Nederland: 't Hooge Nest, een villa in 't Gooi. Het nest wordt verraden en de familie belandt in Auschwitz. (Lebowski, € 21,99)

6. De aanslag door Harry Mulisch

Fake Ploeg, een NSB’er en berucht om zijn wreedheid, fietst door de buitenwijken van Haarlem naar huis. Plotseling klinken er zes schoten. Morsdood ligt Ploeg op de stoep voor een rijtje van vier huizen waarvan er een door de familie Steenwijk wordt bewoond. De verschrikkelijke gevolgen van deze gebeurtenis zullen de dan twaalfjarige Anton Steenwijk zijn hele leven lang blijven achtervolgen. (De Bezige Bij, € 20,99)

7. De Lege Stad door Simone van der Vlugt

Katja is pasgetrouwd wanneer Rotterdam wordt getroffen door het zwaarste bombardement dat Nederland heeft gekend. Velen in haar familie sterven en samen met haar man neemt ze haar overgebleven broertjes en zusjes in huis. (Ambo Anthos, € 12,99)