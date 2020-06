Marieke Elsinga: De hele avond zat ik half bloot in het restaurant

Hoewel ze zichzelf niet als ’fashionista’ ziet, is presentatrice Marieke Elsinga (33) maar wat trots dat ze sinds vorige week een eigen modecollectie in zo’n dertig winkels heeft liggen. De altijd goedlachse Marieke vond het ontwerpen een bijzondere ervaring, maar is vooral blij dat ze deze zomer niet hoeft te shoppen (want niet haar grootste hobby) en desondanks een goed gevulde kledingkast heeft.