Hanneke beviel op schrikkeldag: Ik wachtte en wachtte...

Mijn hele zwangerschap...

„... grapte ik over de geboortedatum van Sil. Ik was namelijk uitgerekend op 17 februari en mijn omgeving wist het zeker: ’Dat wordt een valentijnsbaby’. Ik antwoordde steevast dat het veel leuker zou zijn om een ’schrikkelkind’ te krijgen. Dat bedoelde ik gekscherend, maar het kwam nog uit ook. Al leek het er niet op; toen op 25 februari mijn vliezen braken, had ik echt niet verwacht dat hij zolang op zich zou laten wachten.”

Het was Sils keuze…

„... om op schrikkeldag geboren te worden. Het lijkt alsof hij die dag speciaal heeft uitgekozen. Ik heb gewacht en gewacht, maar Sil kwam niet. Normaal gesproken is de bevalling binnen 24 uur na het breken van de vliezen wel gepiept. Uiteindelijk beviel ik pas na vier dagen: op 29 februari om 00:37 uur.”

Heel bijzonder…

„... vinden veel mensen het. De kraamverzorgster vroeg meteen of ze met Sil op de foto mocht voor het maandelijkse kraamblaadje. ’Zoiets heb ik nog niet eerder meegemaakt’, zei ze. Dat zijn natuurlijk leuke dingen. Iedereen weet precies wanneer Sil jarig is, niemand vergeet zijn geboortedatum. Ik ken verder ook niemand die op schrikkeldag is geboren.”

Zijn eerste verjaardag…

„... kunnen we nu pas vieren, terwijl hij al 4 is. Dat voelt heel gek. Sil snapt steeds beter dat hij op een bijzondere dag jarig is, maar beseft niet dat dit zijn eerste échte verjaardag is. Een mijlpaal. Maar voor hem is het vooral belangrijk dat hij nu naar school mag. Hij wordt een grote jongen. Dit jaar gaan we het groots vieren.”

„Een vriendin zit in het kindertheater, dus daar gaan we wat mee doen. Andere jaren vieren we zijn verjaardag op 1 maart, want op 28 februari wilde hij duidelijk nog niet op de wereld komen. Dat snapt de automatische melding van onze mail niet; die stelt op niet-schrikkeljaren in dat Sil op de 28e jarig is. Maar toen was hij er nog helemaal niet!”

Als hij ouder is…

„... verwacht ik wel dat hij ’misbruik’ gaat maken van zijn geboortedatum, om onder verantwoordelijkheden uit te komen. Dat hij straks als 16-jarige grapt: ’Nee hoor, dat doe ik niet, ik ben nog maar 4’. En daar kan ik hem dan natuurlijk geen ongelijk in geven, haha!”

