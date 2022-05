Liesbeth is pleegmoeder: 'Twee uur later stond een kinderwagen met baby voor onze deur'

„Mijn man en ik zijn een jaar na de geboorte van onze dochter Charlot (7) gestart met pleegzorg. We hebben in die zes jaar zo’n 15 kinderen opgevangen. We hebben gekozen voor kortdurende zorg, zodat we juist de kinderen in een crisisperiode zo goed mogelijk kunnen helpen.

Het kindje blijft dan zo lang als nodig is. Tot duidelijk is waar hij of zij gaat opgroeien. Dat betekent in de praktijk dat we om half 1 ’s middags gebeld kunnen worden en dat er vervolgens twee uur later een kinderwagen met baby voor onze deur staat. We vangen nu twee kinderen op, wiens namen anoniem moeten blijven voor hun privacy en veiligheid.

Pleegzoon

Onze pleegzoon (3) kwam bij ons toen hij nog maar een baby was. Rond zijn eerste verjaardag hebben we aangegeven bij Jeugdzorg dat hij bij ons mag blijven opgroeien als dat nodig zou zijn. Normaal gesproken zou hij worden overgeplaatst naar een ’perspectief biedend’ pleeggezin.

De match tussen hem en ons gezin was goed, hij hoorde er vanaf het eerste moment bij. Daarom zal hij tot hij volwassen is bij ons blijven wonen. Sinds een half jaar vangen we nu ook een baby op. Ik ben niet zijn moeder en Jasper is niet zijn vader. Ik vind het belangrijk dat hij weet wie zijn biologische ouders zijn. Hij noemt mij wel ’mama’, maar dat komt omdat iedereen hierin huis mij ’mama’ noemt.

Kinderen

Als een kind weer weggaat, mis ik hem of haar soms. Met één adoptiemoeder heb ik nog contact, omdat wij haar kind meteen na de geboorte hebben opgevangen. Haar kindje heeft in totaal drie maanden bij ons gewoond. Ook heb ik nog contact met een oma, wier kleindochter wij ooit hebben opgevangen. Zij is nu 2,5 jaar oud.

Ik vind het prettig om af en toe nog te horen hoe het met de kinderen gaat. Onze kinderen zijn enorm flexibel en het gaat elke keer goed als onze gezinssamenstelling weer verandert. Natuurlijk kan het ene kind meer begrip opbrengen voor de situatie dan het andere kind, maar dat heeft ook met de leeftijd te maken.

Op dit moment vangen we kinderen op van 0 tot 6 jaar. Dit is een bewuste keuze om eventuele conflicten te vermijden. Wij hebben zelf al vier pubers in huis van verschillende leeftijden. In de toekomst zou ik graag richting de pubers gaan.

Werken

Naast het zorgen voor de pleegkinderen werk ik 8 uur per week voor de boekhandel van mijn vader. Ik houd de website en social media bij. Dit doe ik vanuit huis. Jasper is zzp’er en heeft een klusbedrijf. Op dit moment werkt hij elke week van maandag tot donderdag in het buitenland. Hij bouwt daar spuitcabines voor auto’s.

Op vrijdag is hij vrij, dan drinken we vaak de hele ochtend koffie met een lekker taartje of we gaan ergens lunchen of wandelen met de hond. Gezellig kletsen komt er doordeweeks niet van, omdat we allebei heel druk zijn. Wij genieten dus extra van het weekend.

Inkomen

Jasper brengt het grootste deel van het geld binnen. Van mijn salaris kunnen we twee weken boodschappen doen en dan is het op. We hebben vanaf het begin van onze relatie een gezamenlijke rekening. Bij ons is niets gescheiden. Ik zie het nut er niet van in.

Tussen ons zit het gewoon goed, dus ik verwacht dat verschillende rekeningen ook nooit nodig zullen zijn. Ik ben ervan overtuigd dat wij altijd samen zullen blijven. Ik hoef dus ook niet onafhankelijk te zijn van Jasper. Wij krijgen geen inkomen om de pleegkinderen op te vangen, maar wel een bepaalde vergoeding. Dit is genoeg om de kinderen te onderhouden. Wij geven dit dus uit aan kleding, eten en drinken voor de pleegkinderen.

Huishouding

De huishouding komt vooral op mij neer. Sinds een paar jaar komt een schoonmaakster één keer in de twee weken langs. Ik wilde graag extra hulp, omdat ik mijn handen vol heb aan de kinderen. Mijn dochters helpen gelukkig ook veel in het huishouden. De was doen we bijvoorbeeld met z’n allen.

Ik vouw het zo snel mogelijk weg, maar mijn dochters zitten ook regelmatig met een wasmand op de bank. Ik ben zelf opgegroeid in een groot gezin en ben vanuit huis uit gewend dat iedereen een steentje bijdraagt. Dat verwacht ik dan ook van mijn eigen kinderen. De jonge kinderen hoeven niet te helpen in het huishouden. En omdat wij jonge pleegkinderen opvangen, hoeven zij uiteraard ook niet te helpen.

Zorgen

Jasper is veel van huis, maar als hij thuis is, helpt hij ook goed mee in het huishouden. Vaak moet ik hem zelfs een beetje afremmen, omdat hij maar bezig blijft. In het weekend brengt hij meestal de jongste kinderen naar bed, omdat hij de andere avonden weg is. Hij pakt ook regelmatig uit zichzelf de stofzuiger en draait in het weekend wel eens een wasje.

De zorg voor de kinderen ligt grotendeels bij mij. Mijn dagtaken lopen enorm uiteen. Ik heb een baby, peuter, teuter (een teuter zit tussen een tiener en kleuter in), een tiener en drie pubers. Dat betekent dat je van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat aan het zorgen bent. Ik maak flesjes en verschoon luiers, maar moet daarnaast ook helpen met het huiswerk van mijn pubers. Dit zorgt ervoor dat ik het eigenlijk altijd druk heb.

Desalniettemin vind ik het belangrijk om tijd vrij te maken voor elkaar. Jasper en ik plannen samen dus nog steeds leuke activiteiten in. We gaan bijvoorbeeld graag wandelen met de hond of gaan gezellig ergens samen lunchen. Voor je het weet heb je in weken niet écht met elkaar gesproken en lig je alleen maar snurkend naast elkaar in bed. Dat moet je proberen te voorkomen. Daarom is ons streven ook zeker 3 tot 4 keer per jaar 2 nachtjes weg te gaan met z’n tweeën.”

