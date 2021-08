’Aan duurzame en gezonde keuzes hangt nou eenmaal een prijskaartje’

Ongemakkelijk

„Ik word er altijd een beetje ongemakkelijk van als mijn dochter weer iets uit China bestelt. Zoals toen ze die keer ledverlichting – meters en meters kleine lichtjes voor door haar kamer en onder haar bed. Ze kocht het van haar eerste salaris bij een ogenschijnlijk Nederlandse winkel. ’Het wordt pas over drie weken bezorgd’, zei ze teleurgesteld, toen ze betaald had. Ik wist genoeg.”

Schizofrene lampjes

„En inderdaad: drie weken later arriveerde er een pakket uit China. De opwinding was er niet minder om; in no-time was de hele puberkamer behangen met ledlampjes. Uiteraard kwam ik het aanschouwen. ’Kijk en zo wordt ie groen’, drukte ze op de afstandsbediening, waarop de hele kamer rood werd. Lang verhaal kort: een uur later leidden de lampjes allemaal een eigen ietwat schizofreen leven en nog een uur later vielen ze één voor één uit.”

Knoop in mijn maag

„Van de Nederlandse winkel kreeg ze haar geld terug, gelukkig. De lampjes mocht ze van ze weggooien, ik kreeg er een knoop van in mijn maag. Dit is dus dagelijkse kost in vele huishoudens. Goedkope rotzooi van deplorabele kwaliteit, van de ene kant van de wereld naar de andere kant verscheept of gevlogen – wat hier vervolgens belandt op de afvalberg. Het milieu verdient beter.”

Goedkoop vlees

„Het milieu en de dieren verdienen ook beter dan het massale aankopen van goedkoop vlees, ik weet het. En wat zou het mooi zijn als veel meer mensen vegetarisch of veganistisch gaan eten, zoals fanatiekelingen als de enige weg naar een betere wereld promoten. Maar vaak is dat helemaal geen keuze. Vaak is het niet meer dan een kwestie van rondkomen met je gezin – en dat lukt nou eenmaal beter met een kilo gehakt voor vijf euro dan 250 gram plantaardige vleesvervangers voor datzelfde bedrag.”

Arrogante wereldverbeteraar

„Als ik dan de zoveelste ietwat arrogante wereldverbeteraar op social media het evangelie zie of hoor prediken, dan stoort me dat wel ja. Wie ben jij om te oordelen over hoe een ander het moet doen? Draai eens een dagje mee in een huishouden waar de eindjes aan elkaar worden geknoopt. En trek dan nog eens je mond open over je fancy kipstuckjes of je volledig verantwoorde beyond meat burger.”

Prijskaartje

„Aan duurzame en gezonde keuzes hangt een prijskaartje. Je dak beplakken met zonnepanelen kost je duizenden euro’s – niet iets wat iedereen even heeft liggen. Een elektrische auto is voor veel mensen absoluut niet te betalen. En kwaliteit is fantastisch, maar bij winkels als de Action je pinpas de eindafrekening wél aankan, zul je toch weer voor wegwerpproducten kiezen.”

’Ook bedrijven moeten zich opmaken voor klimaatmaatregelen’, las ik in een nieuwsbericht op social media. Ook? Moeten zij dat niet MET NAME doen, zoals onderstaande twitteraar terecht opmerkt? Daar valt echt de grote winst te behalen. Wij kunnen ons wel blijven schamen voor wat we eten, waar we in rijden, hoe we op vakantie gaan en over waar we nog meer tekortschieten in onze bijdrage aan een beter milieu, maar zolang de echt grote vervuilers eindeloos hun gang kunnen en mogen gaan, zal het voor ’Jan met de Pet’ scheef blijven voelen.