Daghoroscoop 8 oktober - De kosmos is je welgezind, Vissen

VANDAAG JARIG

Geld en carrière zijn slechts twee factoren van de 12 elementen die je leven beïnvloeden en de kosmos streeft in jouw geval naar evenwicht. Komend jaar spelen andere zaken een belangrijke rol en dat is in wezen goed nieuws. Focus meer op sociale activiteiten en bovenal op liefde.

RAM

Het geluk staat aan jouw zijde en helpt je op een aantal gebieden vooruitgang te boeken. Een contract kan ondertekend worden of je legt de fundering voor je toekomst. Een zakelijke onderneming kan moeiteloos van start gaan.

STIER

Jouw stemming kan de kant van zelfreflectie op gaan waardoor je je geremd kunt voelen in het uiten van emoties. Sta niet toe dat anderen een obstakel worden voor jouw mogelijkheden. De kans bestaat dat je binnenkort op reis gaat.

TWEELINGEN

Als je serieus je best hebt gedaan om een betere baan te vinden kun je nu slagen. Degenen die al een goede baan hebben en goed functioneren, kunnen promotie maken. Onderhandelingen zullen productief verlopen.

KREEFT

Dankzij een goede relatie met een collega kan deze je voordragen voor promotie. Besef echter dat deze een geheime agenda kan hebben. Iemand die zich vriendelijk voordoet kan zich ontpoppen als een minder plezierig type.

LEEUW

Hoe belangrijk of ernstig een bepaalde kwestie ook is, er is altijd de optie om het minder zwaar op te vatten. Probeer in elke donkere hemel een streepje blauw te ontdekken. Een positieve houding helpt in elke moeilijke situatie.

MAAGD

De beste manier om orde te brengen in je leven is om je energie te steken in tevreden zijn. Je zou niet succesvol in zaken willen zijn en thuis ongelukkig. Bekommer je om degenen die je lief hebt en die van jou afhankelijk zijn.

WEEGSCHAAL

In jouw geest kan een visioen ontstaan en als je ernaar luistert zul je verbaasd zijn over hetgeen allemaal mogelijk is. Er gebeurt niets zonder dat je je ervoor inspant. Dit is geen fantasie maar realiteit en je kunt er goed mee verdienen.

SCHORPIOEN

Jouw artistieke gevoel kan onder invloed van de kosmos even afnemen waardoor je tijdelijk niet weet wat je te wachten staat. De komende tijd is niet gunstig om kleding te kopen, je kapsel te veranderen of je huis te schilderen.

BOOGSCHUTTER

Jouw dromen kunnen heftig en profetisch zijn. Als je daar in het verleden al eens mee te maken had, is de kans groot dat je ze kunt verklaren. Is de wondere wereld van de slaap nieuw voor jou, dan moet je er nu boeken over lezen.

STEENBOK

De stemming zal over het algemeen rustig en tevreden zijn. Een geschikte dag voor administratief werk of om zakelijke gesprekken te voeren. Ontwikkel je zelfdiscipline, dan wordt gedetailleerd werk met succes beloond.

WATERMAN

Besteed extra aandacht aan je carrière en zakelijke besognes. Pak problemen aan die al lang opgelost hadden moeten worden. Een geschikte dag om een besluit te nemen dat van belang is voor je werk en om dat beter te organiseren.

VISSEN

De kosmos is je welgezind. Beslissingen kunnen zonder aarzelen worden genomen en je verstandige aanpak zal vertrouwen inboezemen. Je bent in staat de dwaasheden van anderen te doorgronden en oppervlakkigheid door te prikken.

Als eerste een seintje als er een nieuwe daghoroscoop online staat? Meld je dan aan voor onze exclusieve WhatsApp-dienst:

Zet het nummer 06-13651435 in je contacten.

Stuur de tekst ’daghoroscoop aan’ via WhatsApp naar bovenstaand nummer.

NB: je ontvangt geen bevestiging van je aanmelding.

Vanaf nu word je als eerste op de hoogte gesteld van de publicatie van een nieuwe daghoroscoop. Snel en gemakkelijk via WhatsApp!

Afmelden? App ’daghoroscoop uit’ naar hetzelfde nummer. Meer weten over deze WhatsApp-dienst? Klik hier!