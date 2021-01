Ellemieke: Het eerste jaar in België heb ik vreselijk gehuild

Ⓒ Stef Nagel

Vandaag werd bekendgemaakt dat topkok Sergio Herman en voormalig model Ellemieke Vermolen uit elkaar zijn. In 2019 interviewden we Ellemieke voor VROUW Glossy nog over haar huwelijk, de offers die ze voor de liefde heeft gebracht en de ups en downs die ze samen met Sergio gekend heeft. Vanwege de actualiteit herplaatsen we dit interview.