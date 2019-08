‘Ik bestelde per ongeluk de grootste en duurste watertafel ter wereld’

Het gigantische pakket is nog gigantischer dan we dachten. Het past niet in onze auto. “Zullen we het kinderzitje er maar uit halen?” vraagt mijn man. Normaal gesproken zou ik tegensputteren, want ik vermoed dat een Rubiks kubus oplossen simpeler is dan ons autostoeltje weer vastzetten. Maar ik knik instemmend en kijk schuldbewust terwijl hij zich in het zweet werkt om de doos erin te proppen.

Leuke palmboompjes

Mijn schoonmoeder had een schattige watertafel voor mijn zoontje gekocht. Hij vermaakte zich er urenlang mee. Ik moest dus ook zoiets hebben. Tijdens mijn online zoektocht werd ik om de oren geslagen met allerlei geweldigs als ‘Laat de waterradcarrousel ronddraaien!’, ‘Probeer de gekleurde eendjes met een hengel te vangen!’ en ‘Je kunt het water naar maar liefst drie fonteinen leiden!’ Dat veroorzaakte kortsluiting in mijn hoofd waardoor ik per ongeluk de grootste (en duurste) watertafel ter wereld bestelde. Doorslaggevend waren de leuke palmboompjes.

Schroeven

Toen-ie werd bezorgd, verbaasden we ons over het formaat en het gewicht: 8 kilo, geen grap. Maar vol goede moed haalden we alle 35 onderdelen en 14 accessoires uit de verpakking. Daarna schrokken we pas echt, want er kwam een oneindige hoeveelheid schroeven uit de doos. Mijn man en ik (vier linkerhanden) vogelden binnen drie kwartier uit dat er geen gaten in de onderdelen zaten. Terneergeslagen lazen we in de handleiding dat je die er zelf in moest boren. In een online review (die ik eerder helaas over het hoofd had gezien) stond een waarschuwing: ‘Niet te ver doorschroeven, dan ga je er doorheen!’ Toen wisten we: twintig keer een fatsoenlijk gat boren zonder die spetterende watertafel te slopen, gaat ons niet lukken.

Miskoop

Al vaker ben ik de mist ingegaan. Ooit was ik opgetogen dat onze soepkommen zouden worden bezorgd. Ik vond de doos wat klein ogen. Desondanks maakte ik ’m verwachtingsvol open. In plaats van zes prachtige kommen kwamen er zes minuscule tapasschaaltjes tevoorschijn. Een gratis tip: kijk nooit alleen naar de afbeeldingen.

Ook liet ik een fles douchegel bezorgen, als extraatje bij een te goedkoop Sinterklaascadeautje. Ik weet nog dat ik ’m wat prijzig vond. Pas bij het uitpakken op sinterklaasavond werd duidelijk waardoor dat werd veroorzaakt: ik had niet één, niet twee, maar zes flessen besteld. Verder zat ik al eens opgescheept met 36 zakken Senseo-cups (wij drinken helemaal geen koffie) en een magnetische hordeur die 40 centimeter te kort was. En o ja, in onze schuur staat al meer dan een jaar een beschadigd, niet uitvouwbaar campingbedje dat ik diezelfde week nog retour wilde sturen...

Inleverpunt

Met de watertafel hebben we het inleverpunt wél gehaald. Wanneer de vrouw achter de balie ons met het pakket ziet slepen, roept ze al van ver: “Die is toch niet voor ons, hè?” Daarna krijg ik op mijn kop omdat de doos niet goed is dichtgeplakt. Ik reken braaf een rolletje tape af en sluit het ding – met gepaste agressie – hermetisch af. Dat is het moment waarop ik plechtig beloof om nooit meer in een opwelling online iets te bestellen.

Daarna hebben we een bescheiden watertafeltje gekocht in een echte (!) winkel. Urenlang speelplezier, geen schroef te bekennen, maar wel een piepklein palmboompje. Voor nog geen 16 euro. Wat wil een kind – en zijn moeder – nog meer?

Dit verhaal lees je in ZOMER, het magazine dat de komende weken op zaterdag bij De Telegraaf zit.