Karin (62): ’Deze sollicitatievraag hadden ze nooit aan een 25-jarige gesteld!’

Deze lezerscolumn heeft eerder online gestaan, maar is herplaatst vanwege de actualiteit.

„Bespeur ik weer een aanval van opruimwoede?” vroeg de Liefste, terwijl ik voor een lege kast onder een berg kleren zat.

Sollicitatiegesprek

„Nee, ik heb straks een sollicitatiegesprek en ik wil er niet alleen maar ‘ervaren’ uitzien. Ik moet een nog-best-wel-leuk-look (nbwl) hebben. En nou weet ik niet wat ik aan moet”, jammerde ik.

Hij plukte me onder de berg vandaan, viste een shirt van mijn hoofd, keek goedkeurend van boven naar beneden en zei: „Nou… aangenomen, zou ik zeggen.”

Tien minuten later stond ik in een erg fijne ’nbwl-look’ voor de spiegel. Nu nog schoenen. Ik moest met de metro en een eindje lopen. M’n enkellaarsjes? Te hoog. Pumps? Verkeerde kleur. Die zwarte sneakers? Neuh. Mijn stiletto’s? Daarmee kom ik niet verder dan de slaapkamer.

Sollicitant vs werkgever

Twee uur later meldde ik me bij het bedrijf en begon me na een tijdje af te vragen waarom sollicitanten wèl op tijd moeten zijn. Nog iets later dacht ik: ’Zak in het zand met je baan’, want ik zat nog steeds te wachten.

Op het moment dat ik wilde opstappen, kwam er een troel binnen met een even-snel-deze-sollicitant-afwerken-blik in haar ogen. „Sorry, te laat… telefoon tussendoor, druk… maar goed, hallo, dus jij bent eh…” En speurde mijn cv af.

Qua kleding had ik me ook druk gemaakt om niets. Er ligt thuis een vaatdoek die er gezelliger uitziet dan deze troel, die pennenklikkend en vingertikkend op de punt van haar stoel zat. Ik beantwoordde alle snelle en slimme vragen die ze op me afvuurde. Ik vond het best, want ik wilde wel wat doorstaan voor een baan.

Totdat...

„Zeg... en vertel eens… hoe vitaal ben je eigenlijk nog…?”

Ik hield tien wezenloos lange seconden mijn lippen op elkaar.

„Hoe… Vitaal… Ben… Je… Eigenlijk… Nog…?”, herhaalde ik langzaam.

Serieus? Gingen we dat krijgen? No way dat je in een sollicitatiegesprek met een vijfentwintigjarige die vraag stelt. Dus waarom wel aan mij.

Bij het afscheid heb ik al mijn vitaliteit in mijn rechterhand gelegd, toen ik de hare schudde. Dat ze het maar wist.

Thuis heb ik even zitten huilen. Toen de Liefste ’s avonds thuiskwam, snikte ik het hele verhaal eruit. „Ik wil alleen maar een leuke baan. Moet ik nu voortaan een vitaliteits-certificaat overhandigen?”, snotterde ik.

Toen ik weer gekalmeerd was, zuchtte ik: „Ik wou dat ik m’n stiletto’s had aan gedaan. Ik weet wel waar ik mijn hakken had willen zetten.

Hij stond op, pakte ze uit m’n schoenenkast, bengelde ze voor mijn neus en zei: „Nou vrouwtje… laat jij dan nu maar eens even zien, hoe vitaal je eigenlijk nog bent.”

Ach. De Liefste. Al ben ik nog zo verdrietig. Hij weet me altijd weer vrolijk te maken.

