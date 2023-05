’Mijn man vindt het normaal dat ik mijn planning aanpas aan zijn agenda’

DE VRAAG

Ik schrijf je omdat ik vermoed dat het probleem waar ik tegen aanloop heel vaak bij vrouwen voorkomt. Mijn man vindt het volkomen normaal dat ik mijn planning aanpas op zijn agenda. Voorbeeld? Afgelopen vrijdag had ik eindelijk tijd om naar de kapper te gaan. I know. First world problems, maar goed. Ik heb aan mijn man gevraagd of hij onze jongste van school kon halen omdat de kans erin zat dat mijn afspraak uit zou lopen. Om 14.45 belde ik hem om te vragen of hij niet zou vergeten om onze dochter op te halen? Zijn antwoord was zo tekenend. ‘Hoezo moet ik haar ophalen? Ik zou dat toch pas doen als jij dreigde te laat te komen? Ik kan hier nu niet weg.’ Vervolgens storm ik met een nat hoofd de kapsalon uit omdat meneer weer eens zijn agenda niet afgestemd kreeg op de mijne.

Ik heb het er vaak over met mijn vriendinnen. Wij hebben allemaal het gevoel dat wij in dienst staan van de agenda van onze wederhelften. Hoe kunnen wij die mannen duidelijk maken dat niet de hele wereld om hen draait? Waarom vinden zij het volkomen normaal dat wij de eindverantwoordelijkheid op ons nemen als het gaat over het huishouden, de kinderen, feesten en verjaardagen, familie-uitjes, vakanties, de zorg voor onze ouders? Dat wij altijd onze agenda’s af moeten stemmen op die van hen? Liefs, Mirthe.

HET ANTWOORD

Hoe herkenbaar. Ik zeg daarom altijd: ‘in mijn volgende leven wil ik een man zijn’. De vanzelfsprekendheid waarmee zij in het leven staan is ongekend. Het is net alsof ze er nooit bij stil staan dat zij alle plaats en ruimte innemen ten koste van onze tijd. Of zoals ik het altijd omschreef: als alles goed gaat ligt dat aan hen. Als alles in de soep loopt ligt dat aan ons. Hoe heerlijk moet dat zijn! Ik heb niet één, twee, drie een oplossing voor handen. Ik kan wel mijn ervaring met je delen.

Drie keer eerder woonde ik samen en elke man vond het volkomen vanzelfsprekend dat alles om hem draaide. Ter geruststelling? Het zijn niet altijd klootzakjes die zich zo gedragen. Zelfs leuke mannen hebben daar een handje van. Bij het huidige exemplaar waar ik nu twaalf jaar mee samenwoon heb ik besloten dat ik dat eens even anders aan ging pakken. Ook hij vond het in het begin volstrekt normaal dat ik alles achter de schermen regelde en dat ik mijn agenda liet vallen op het moment dat die van hem net wat belangrijker leek te zijn. Ik realiseerde me dat ik al die voorafgaande mannen had gefaciliteerd.

Ik kan nu een hele uiteenzetting op noemen over hoe de vorige feministische golfen ons nooit verder hebben gebracht en dat anno 2023 mannen ons nog steeds niet voor vol aanzien maar dat klopt niet. Wij vrouwen, hoe geëmancipeerd wij ook zijn, wij houden die mythe dat alles in het honderd loopt als wij niet ingrijpen zelf in stand. ‘Oké, dan haal ik onze dochter wel op uit school.’ ‘Oké, dan zorg ik wel voor het avondeten.’ ‘Oké, dan haal ik wel even een stofzuiger tevoorschijn, bel ik je moeder wel, kom ik wel eerder thuis van mijn werk, gooi ik wel een was in de wasmachine, verzet ik mijn afspraak wel, pak ik de fiets zodat jij de auto kunt pakken.’ De enige die je kunt veranderen is niet die ander, maar jezelf. Mannen (even gechargeerd) willen precies weten waar ze aan toe zijn.

Als je wilt dat zij iets doen, benoem het dan zoals het is. Moet jullie kind volgende week naar de tandarts? ‘Lieverd, noteer: woensdagmiddag 14.00 uur ga jij met Marietje naar de tandarts en maak dan meteen een vervolgafspraak. Zondagmiddag met je vrienden naar Ajax? Dan doe jij zaterdagmiddag de boodschappen voor de hele week. Laat alles maar in de soep lopen. Geen schone kleren meer? Wijs hem op de wasmachine. (Dat witte ding in de bijkeuken met dat gat erin.) Heeft hij geen tijd om mee te gaan op verjaardagsvisite? Dan jij ook niet. En nee. Jij bent dan niet degene die af gaat bellen. Pak die ruimte, pak die plaats, pak die tijd gewoon terug. En Mirthe? Negeer slecht gedrag. Beloon goed gedrag. Na een tijdje vaart de vanzelfsprekendheid er wel in. Succes!

Meer VROUW

Wil je niets van VROUW missen? Speciaal voor de trouwste lezeressen versturen we elke dag een mail met al onze dagelijkse hoogtepunten. Abonneer je hier. Verder kun je ons natuurlijk op de voet volgen op TikTok, Facebook en Instagram.