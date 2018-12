Wat maakt een goede vriendschap

Naam: Mandy Glasbergen

Leeftijd: 25 jaar

Beroep: Model, Schoonheidsspecialiste/Visagiste, kinderleidster en volgt de opleiding gewichtsconsulent

Relatie: nee

Kinderen: nee

Favoriete website: Facebook en www.mandyglasbergen.com

Wat vind je een typisch vrouwelijke eigenschap? Iets wat je in 1 zin kan zeggen, maar in 10 zinnen uitlegt.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Vandaag is alweer mijn laatste blog. Wel jammer want ik vind schrijven erg leuk! Kon ik dit maar elke dag doen, heerlijk mijn verhaal kwijt over mijn avonturen. Schrijven zat er bij mij al vroeg bij, vanaf het moment dat ik een pen kon vasthouden schreef ik al hele fantasieverhalen, en dat wilde ik dan ook aan iedereen laten zien! Mijn droom is ooit nog eens een boek uit te brengen. Tsja, ik heb nog zoveel doelen en dromen. Elk jaar streep ik er weer een aantal af. Gelukkig ben je nooit te oud voor een nieuwe droom of een nieuw doel.

Tamara is een goede vriendin die ik al sinds mijn 7 ken. We stonden vroeger op een camping waar we met onze familie elk weekend heen gingen. Sommige vriendschappen duren niet zo lang, maar je hebt ook vriendschappen die levenslang duren. Wij hebben samen zoveel meegemaakt. Vroeger spoken oproepen in het bos, kattenkwaad uithalen op de camping, de halve camping inclusief politie die ons als vermist had opgegeven terwijl wij onze verslavende lolly’s aan het halen waren bij een plaatselijke avondwinkel, samen op wintersport, de gekste mensen leren kennen bij de Gayparade in Amsterdam en zo kan ik nog uren doorgaan.

Dinsdagavond zaten we bij de Mexicaan aan de boulevard met zonsondergang in Noordwijk. Heerlijk eten, bijkletsen en huilen van het lachen. Eenmaal bij mij thuis hebben we in een gekke bui bijna een vakantie naar Gambia geboekt. We twijfelden tussen een roadtrip door Europa met onze auto (en voor de zekerheid een tent mee, mochten we willen kamperen), tussen Gambia of om misschien toch een last minute te boeken in Augustus. Drie totaal verschillende reizen in ieder geval.

Wat houdt een goede vriendschap in? Voor mij is dat elkaar dingen gunnen en er voor iemand zijn, in leuke en minder leuke tijden. Lachen tot je pijn in je buik krijgt, jezelf kunnen zijn. Plezier kunnen maken met elkaar,je hart kunt luchten en je verhaal in vertrouwen kwijt kunnen. Iemand die je kunt vertrouwen, je keuzes respecteert maar ook aan kan geven als je misschien toch niet zo´n goede keuze hebt gemaakt. Ze kent je verleden, gelooft in je toekomst en accepteert je vandaag zoals je bent. Als je zo’n band hebt met elkaar, dan is dit speciaal en dit moet je dit koesteren!

‘’If I die and go to heaven, I’ll put your name on a golden star, so that all the angels can see, how much you mean to me’’