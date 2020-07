Aicha Marghadi (42): Mijn ego laten varen, werkt heel bevrijdend

Voel jij je leeftijd?

„Ja, zowel fysiek als geestelijk. Door de jaren heen verander je en ik vind het heel bijzonder om dat mee te maken. Ik doe aan yoga en krachttraining en merk dat het niet meer zo makkelijk gaat; het is harder werken om resultaat te zien. Mijn geestelijke groei vind ik heel mooi om te ervaren: wijsheid komt met de jaren. Soms moet je onverwacht zijwegen nemen om een doel te behalen. Zo werkte ik als nieuwslezer voor AT5, NOS en Ziggo Sport, maar toen ik alleen kwam te staan, besloot ik hiermee te stoppen. Het was heel lastig te combineren met de zorg voor mijn kinderen. Ik moest een andere manier vinden om mijn gezin te onderhouden en maakte een carrièreswitch.”

Heb jij een beautygeheim?

„Ik sport veel en vermijd geraffineerde suikers. Sinds ik bewust en gezond leef, merk ik dat ik veel beter in mijn vel zit. Het geeft mijn geest veel rust en ik durf wel te stellen dat geestelijke stabiliteit mijn grootste beautygeheim is.”

Schatten mensen jou op de juiste leeftijd?

„Nee, haha! Ik word altijd jonger geschat, waarschijnlijk omdat ik klein van stuk ben: 1,58 meter. Al zou het ook kunnen door mijn goede huid; die verraadt niet hoe oud ik al ben.”

Wat vind je het mooist aan jezelf?

„Vroeger zou ik mijn uiterlijke kenmerken hebben benoemd, maar nu ik ouder word, kan ik oprecht zeggen dat ik heel blij ben dat ik mijn gezonde verstand nog heb. Mijn brein is het mooiste wat er is; zonder mijn brein ben ik nergens.

Waarmee ben je minder blij?

„Op mindere dagen vind ik niks mooi aan mezelf. Dan zit ik in een pyjama met een knotje op mijn hoofd. Dit probeer ik te vermijden, want als ikzelf geen moeite doe om goed voor de dag te komen dan voel ik mij daadwerkelijk een stuk minder mooi.”

Waarmee complimenteren mensen jou?

„Ik krijg vaak complimenten van andere vrouwen over hoe ik mij door het leven heb geslagen. Na dertien jaar gingen de vader van mijn kinderen en ik uit elkaar. Op dat moment kwam ik in een overlevingsmodus: ik deed er alles aan om er voor mijn kinderen te zijn. Zo besloot ik mijn carrière in de televisiewereld te beëindigen. Als mensen mij complimenteren met hoe ik deze periode ben doorgekomen, word ik emotioneel. Dan denk ik: ’Potverdorie, doe ik het echt zo goed?’

Ben je waar je had willen zijn?

„Ik ben waar ik blijkbaar had móeten zijn. Dat klinkt heel zweverig, maar vroeger was ik echt een control freak. Ik plande veel, maar het liep altijd anders. Door de jaren heen heb ik leren loslaten. Ik werkte in de mediawereld en daar was alles altijd heel plastisch. Daar ging alles om het perfecte plaatje. Nu ik bij Stichting !WOON werk, voel ik me heel betekenisvol. Dat komt mede door de topclub waarmee ik werk; die heeft me echt doen opbloeien.”

Wat houdt je jong?

„De gedachten dat alles nog kan. Ik plan niets meer, want de teleurstelling dat het misgaat is dan altijd zo groot. Geestelijk voel ik me heel jong; soms gedraag ik me echt als een puber, dan voel ik me zo levendig!”

Heb je een levensles?

„Ik ben altijd heel ambitieus en gedreven geweest, met name op carrièregebied. Die instelling heeft me gebracht waar ik nu ben, maar ik zie nu ook dat het leven meer heeft te bieden. Ik heb geleerd dat ik mijn ego moet laten varen. Dat werkt heel bevrijdend. Ik vind het belangrijk dat vrouwen zich er van bewust zijn dat beauty niet om uiterlijk draait; beauty zit in je bovenkamer.”

