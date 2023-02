De vechtscheiding deel 162: ’Openmaken politie, nu!’

„Ik ben een weekend weg. Let op de kinderen.” Geen alsjeblieft of dankjewel. Anouk is blijkbaar nog steeds boos over de foto die Sara van mijn telefoon heeft gehaald. Ik druk haar berichtje weg en begin aan belangrijkere zaken: de vrijdagmiddagborrel in onze nieuwe stamkroeg. Ik knipoog naar een mooie blondine en knoop een gesprekje aan met een rondborstige roodharige. Ik heb het prima naar mijn zin. Nu ik in het hotel slaap kan ik rustig doordrinken omdat ik nu niet met de auto naar huis hoef. En daar maak ik ruimschoots gebruik maken. Kortom ik vergeet helemaal het ’vriendelijke’ verzoek van Anouk en rol die avond dronken in mijn hotelbed. De volgende morgen word ik wakker met een ontzettende kater. Langzaam komt de avond weer terug: vrouwen… drank…. Ik heb nog even staan te zoenen. Maar wel alleen wakker worden. Keurig. Ik begin het te leren. Tevreden draai ik me nog een keer om. Dan licht mijn telefoon op. Anouk. Hoe het met de kinderen gaat. Natuurlijk gaat het goed met de kinderen. Waarom niet? Ze zijn 17. Ze is zo wantrouwig. En waarom? Het verjaardagsfeest is toch ook vlekkeloos verlopen?

Pubers

Met tegenzin trek ik mezelf uit bed en ga naar huis. Dat staat er nog. Net wat ik dacht. De kinderen kunnen best wel een nacht alleen blijven.

Binnen zit Lente aan de keukentafel met een hele cheesecake voor zich en twee lepels in haar hand. Ze heeft hoge laarzen aan met vuurrode zolen en kijkt me lodderig aan. Waar kom jij vandaan?” vraagt ze met volle mond. „Ik kom even kijken hoe het hier gaat sinds mama weg is.” Lente lijkt zich nu weer te herinneren dat haar moeder er niet is. „Inderdaad, die is weg. Maar haar creditcard niet”, zegt ze grijnzend en neemt weer een hap. Ik begrijp nu waar die laarzen vandaan komen. Het is een ontzettende bende in de keuken. Overal staan lege flessen, er ligt as op de grond en het gebied rond de afvalbak is een vuilstortplaats geworden. „Wat is hier gebeurd?” vraag ik haar. „Er zijn wat mensen blijven slapen.” „Is Storm al naar voetbal?” „Wie?”, zegt ze sloom „Storm. Je broer.” Lente schudt haar hoofd. „Storm is in de kamer.” In de woonkamer liggen een paar pubers te slapen. Ik por er een wakker. Hij kijkt verschrikt op. „Moet ik al naar school?” „Ja”, zeg ik cynisch. „Het is al half 10.” Het joch staat op. Trekt de la van de salontafel open, rits zijn broek open en plast in de la. Ik weet er nog snel een bierglas onder te duwen. Wat een puinhoop. Ik maak de rest nu ook wakker en duw ze een voor een naar buiten. Dan ga ik op zoek naar mijn zoon. Hij zit niet op het toilet en is ook niet in de badkamer of zijn eigen slaapkamer. Zijn naam roepend trek ik de deur van onze slaapkamer open en daar ligt hij met zijn vriend in bed. Allebei met pupillen als ontbijtbordjes. Ze schieten hard in de lach als ik binnenkom. „Eruit!” bulder ik. „Kleed je aan en kom naar de keuken.”

Even later zit ik in de keuken met een etende Lente en een kauwende Storm. „Jongens, ik ben teleurgesteld”, begin ik. „Dat begrijpen we”, antwoordt Lente en giert het dan uit van het lachen en steekt Storm aan. Ik kijk naar mijn lachende nageslacht en besluit dan mee te lachen. Dit soort kattenkwaad hoort bij de leeftijd. Laten we daar niet te zwaar aan tillen. Anouk is al zo’n moraalridder. „Als jullie nu de rommel op te ruimen, zeg ik niets tegen mama.” Ze stemmen meteen in.

Politie

Eenmaal terug op de hotelkamer om mijn spullen te pakken, wordt er hard op de deur geklopt. Een zware mannenstem roept: „Openmaken politie. Nu!” Daar zal je het hebben. Blijkbaar is er thuis meer gebeurd dan alleen het drank- en drugsbacchanaal waar ik vanochtend in terechtkwam. „Een moment”, roep ik terwijl ik mijn kleding recht trek. „Openmaken politie. Nu!”, buldert hij weer, een beetje ongeduldig. Ik haal de deur van het slot en trek hem open, maar in plaats van een potige politieman staat Sara achter de deur. Gekleed in een lange leren jas en hoge laarzen. In haar hand houdt ze een geluidsbox waar weer: „Openmaken politie. Nu!” uit klinkt. Ze schatert het uit. Snel trek ik haar naar binnen, want ik wil geen scene op de gang. „Wat doe je?” vraag ik haar en probeer het boxje af te pakken. „Nee, nee”, schudt ze en duwt me op bed. Ze zet een ander nummer op. Als ik overeind probeer te komen, duwt ze me weer achterover. Ze vist handboeien uit haar tas en klikt mij vast aan het bed. Vervolgens zet ze countrymuziek op en vist een grote cowboyhoed uit haar tas.

Meer VROUW

Wil je niets van VROUW missen? Speciaal voor de trouwste lezeressen versturen we elke dag een mail met al onze dagelijkse hoogtepunten. Abonneer je hier.