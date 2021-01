Ga jij ’knallen’ vanavond?

2020 gaat voor velen de boeken in als het vreemdste en meest bizarre jaar ooit en iedereen kijkt reikhalzend uit naar het komende jaar. Zou alles weer worden als vanouds of moeten we nog maanden geloven aan thuiswerken, gesloten winkels en een feestverbod?

Nieuw begin

Naast alle tegenslag heeft 2020 in elk geval voor een paar positieve inzichten gezorgd: dat we niets voor lief moet nemen en dat er niks belangrijker is dan gezondheid, familie, vrienden en liefde. Maar ondanks dat kunnen de meesten niet wachten om 2020 van zich af te schudden. Op naar een nieuw begin!

Praat mee

Dus, ga jij met een knaller het nieuwe jaar in? Heb je al veel oliebollen en appelflappen in huis gehaald of ga je toch maar eerder naar bed, omdat er (bijna) geen vuurwerk te zien zal zijn? We zijn benieuwd hoe jij oud en nieuw viert. Laat het weten op onze Facebookpagina!