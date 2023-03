Actrice Lottie Hellingman: ’Ik heb soms wel zes oppassen in één week’

Premium Het beste van De Telegraaf

’Ik denk dat het een goede tour is om weer in te stappen, nu mijn dochter zeven is en op school zit.’ Ⓒ Feriet Tunc

Als alleenstaand moeder van een dochter van zeven en haar werk als actrice, weet Lottie Hellingman (45) maar al te goed hoe het is om veel ballen tegelijk in de lucht te houden. Maar dat het moederschap nog uitdagender kan zijn omdat je kind extra zorg nodig heeft, laat ze zien met haar nieuwe muzikale voorstelling Broos. Hierin kruipt ze in de huid van Kyra, een moeder die zichzelf verliest in het moederschap.