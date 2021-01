Door de overgang geen zin meer in seks

Lieve Sabine, doordat ik nu in de menopauze ben geraakt, heb ik totaal geen zin meer in seks. Het kan me gestolen worden. Voorheen masturbeerde ik nog weleens omdat ik zin had, maar ook dat is helemaal verdwenen. Ik ben al meer dan twintig jaar samen met mijn man en ons seksleven was tot een jaar geleden prima, maar nu is het dus tot een nulpunt gedaald. Ik heb het uiteindelijk op nieuwjaarsdag met hem gedaan, maar vooral omdat ik het leuk voor hem vind; zelf vind ik er niets aan. Ik ben ook best een beetje neerslachtig door de hormoonveranderingen en misschien ook wel door alles wat er momenteel in de wereld gebeurt. Mijn man doet de laatste tijd best chagrijnig tegen me en ik denk dat het gebrek aan intimiteit tussen ons niet helpt. Maar ik kan het niet opbrengen. Seks is gewoon niet meer zo prettig als vroeger. En ja, ik ben wat droger dus vrijen is ook nog eens pijnlijk. Ik weet niet zo goed wat te doen.

Sabine: „Nou, ik zou meteen een afspraak bij de huisarts maken en me misschien wel laten doorverwijzen naar een gynaecoloog die gespecialiseerd is in de overgang. Want al die kwalen hoeven er helemaal niet bij te horen. Wij hebben er ook al eerder over geschreven, maar (uro) gynaecoloog Manon Kerkhof weet er echt alles van. En wat betreft de verslechterde relatie met je man, zou ik eerlijk naar hem zijn. Vertellen dat de hormonen ervoor zorgen dat je libido verdwenen lijkt. En intimiteit is toch niet alleen maar rollebollen tussen de lakens? Een extra knuffel of lekker tegen elkaar aanliggen als je een filmpje kijkt, is toch ook speciaal en intiem. Maar nogmaals, wat mij betreft horen overgangsproblemen er niet bij. Er is genoeg tegen te doen! Misschien hebben lezeressen ook nog tips voor je op onze VROUW Facebookpagina. Heel veel succes.”

Heb jij ook een vraag voor Lieve Sabine? Stel die dan hier anoniem!