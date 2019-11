Vanaf deze leeftijd kan een kind alleen thuisblijven

Opvoedkundige Marina van der Wal: „Het moment waarop je de waarde van je hypotheek toevertrouwt aan je kind, kun je je kind alleen thuis laten. Ik verbaas me er altijd over dat mensen geschokt zijn dat hun kinderen gaan feesten als ze niet thuis zijn. Dat ze zo stellig zeggen: ’Dat doet mijn kind niet’.

Ontwikkelingsniveau

Wanneer je een kind alleen kunt laten heeft minder met de leeftijd te maken, maar meer met het ontwikkelingsniveau. Of een kind in staat is verleidingen te weerstaan, kan koken, de was kan doen en verantwoordelijk met spullen kan omgaan verschilt per persoon. Voor ieder kind en ieder gezin is dat anders.

Bij ons thuis lieten we bijvoorbeeld de jongste eerder alleen dan de oudste. Het gaat dus niet zozeer om leeftijd, maar hoe het kind zich ontwikkelt. Kan het druk van vrienden weerstaan? Kan het voor zichzelf zorgen? Er zijn kinderen van 15, 16 die je echt niet alleen kunt laten. Andere kinderen van diezelfde leeftijd met een gerust hart wel. Leg uit waarom dat is. Waarom de ene wel alleen mag thuisblijven en de ander niet.

Stoppenkast

Maar zelfs als je afspraken maakt, blijven er altijd zaken onbesproken. Feestjes ja of nee? Welke vriend(in) mag wel/niet blijven slapen? Loop ook het huis met ze door, leg uit hoe de stoppenkast werkt. Wat te doen bij brand? Want het gaat wel om je huis hè! Als er wordt ingebroken omdat de ramen openstonden krijg jij een probleem met de verzekering.

En je kind moet ook eten. Prop je de koelkast vol of laat je je kind zelf boodschappen doen? Je moet ook afspraken maken over geld. Mijn advies: geef het geld in gedeelten, zodat je in geval van ’nood’ nog wat kunt overmaken. En nog een tip: stel van tevoren een proefweekeinde in. Ga van vrijdag tot zondag weg. Als dat goed gaat, kun je eens wat langer gaan.”

