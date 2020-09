’Als jij klachten voorwendt om getest te kunnen worden, dan ben je pas een aso!’

Ik dacht dat ik mezelf nergens meer over zou verbazen sinds ‘Het Virus’ over onze planeet rond is gaan dolen. Ik dacht serieus dat ik zo’n beetje alles al wel voorbij had zien komen. Van mensen die het bestaan van Covid-19 bagatelliseren tot en met mensen die bewust coronafeestjes geven om zo elkaar eens lekker te gaan besmetten.

Ontkenningsdrang

Dat mensen het virus wegwuiven met: ‘ach, het is maar een griepje’ is weliswaar verontrustend, maar ook verklaarbaar. Het is een manier om je angst te onderdrukken. Coronafeestjes geven? Ook dan gaat er iets niet helemaal lekker in je bovenkamer, maar ook daarvan vermoed ik dat het ontkenningsdrang is.

Maar liegen over coronasymptomen? Liegen om zo snel getest te kunnen worden en daarmee een verklaring in handen te krijgen waarmee je kunt aantonen dat je geen corona hebt? Puur uit eigenbelang misbruik maken van de testcapaciteiten, waardoor mensen die echt van vitaal belang zijn op een wachtlijst komen te staan?

Waardoor verpleegkundigen thuis komen te zitten en klassen naar huis worden gestuurd wegens gebrek aan leerkrachten? Omdat jij bewust het systeem misleidt, zodat jij in ieder geval met je egoïstische harses op vakantie kunt, een bruilof kunt bezoeken of niet in quarantaine hoeft te gaan? Het gaat mijn voorstellingsvermogen te boven.

In shock

Een paar weken geleden was ik bij vrienden in Zeeland. Ik had hen maanden niet gezien. Bij aankomst begroetten wij elkaar met onze ellebogen en nepkusjes in de lucht. Vervolgens zaten we buiten op meer dan anderhalve meter afstand van elkaar. Ik vertelde aan hen dat ik die week ’s morgens wakker was geworden met een verstopte neus, traanogen en een niesaanval en dat ik heel even had overwogen om mezelf te laten testen, maar uiteindelijk besloot om dat niet te doen.

Er viel even een stilte. Ik keek mijn vriendin, die binnen de risicogroep valt, en daarna haar man secondenlang verbaasd aan. Waarom zeiden ze niets? Ze waren in shock. Ik kreeg van hen enorm op mijn falie. Hoezo had ik mezelf niet aangemeld voor een test? Wat voor een oetlul was ik dat ik dat niet had gedaan? Wist ik wel hoe onverstandig ik bezig was?

Genadeloos afgestraft

Nadat ze uitgefoeterd waren, legde ik hen uit dat deze verschijnselen voor mij als hooikoortspatiënt niet ongewoon zijn. Normaal gesproken fiets ik naar de plaatselijke Albert Heijn, maar sinds corona kan ik dat niet meer. Eind juli en augustus bloeit daar iets waardoor ik altijd niezend en met tranende ogen de winkel binnenstap.

Die ene keer dat ik even snel daar om een vergeten boodschapje naar binnen dacht te kunnen gaan, werd ik genadeloos afgestraft. De tranen liepen over mijn wangen en ik kreeg zo’n enorme niesaanval dat ik snel rechtsomkeert maakte.

Dus fiets ik tegenwoordig om naar een andere supermarkt of pak ik de auto en rijd naar een dorp verderop. Als ik mezelf voor elke corona-achtige klacht zou moeten laten testen, dan kan ik net zo goed mijn bed in een teststraat parkeren. Zodra ik ook maar één seconde zou twijfelen, zodra ik ook maar denk dat een bepaalde klacht ongewoon is, dan zou ik er niet voor schromen om me bij de GGD aan te melden.

Maar dat er dus dagelijks zo’n duizend mensen zijn die zich zonder klachten laten testen en daarmee onze testcapaciteit puur uit eigenbelang misbruiken en daardoor onze nationale gezondheid op het spel zetten? Dat gaat er bij mij niet in. Die idioten mogen voor mij gestraft worden met een extreem hoge geldboete.