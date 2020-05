Daghoroscoop 20 mei

VANDAAG JARIG

Betrokken bij een juridische kwestie, kunt u met een ingrijpende wending te maken krijgen, ten goede of ten kwade. Financiële strubbelingen dreigen bij een organisatie waarmee u te maken hebt of er kunnen onfortuinlijke incidenten zijn in het leven van iemand die belangrijk voor u is.

MORGEN JARIG

Studieplannen kunnen veranderen in de loop van het jaar. Een korte periode van stress gedurende de zomer kan daaraan debet zijn. Uw gezondheid is goed en blijft dat ook. Ouders die verhuizen kunnen voor veel trammelant zorgen, terwijl ook hun huwelijk voor de nodige onrust kan zorgen.

RAM

Wees zo wijs op te houden en te rusten als verder gaan met iets net te veel voor u wordt. Samenwerken in een zakelijke onderneming kunt u het beste vroeg op de dag doen. U kunt de komende weken op goed nieuws rekenen.

STIER

Op het werk geldt u als iemand met wie men rekening moet houden. Probeer de neiging te onderdrukken om snel geïrriteerd te raken als anderen uw tempo niet kunnen bijhouden. Werk op die momenten liever in uw eentje.

TWEELINGEN

Doe wat er van u wordt verwacht en houd er rekening mee dat anderen traag zullen reageren, terwijl u op een reactie wacht. Zorg dat de linkerhand weet waar de rechter mee bezig is als u uw standpunten naar voren brengt.

KREEFT

U bent een kei in het vinden van koopjes en hoeft zich daar doorgaans niet echt voor in te spannen. De kosmos vergroot momenteel uw kans om ander werk te vinden en meer inkomen te genereren. Pak elke geboden kans aan.

LEEUW

Als u er goed uitziet en u prettig voelt zult u positief gestemd zijn en zult u makkelijker volbrengen wat u moet doen. In een omgeving met vreemde mensen zult u opvallen en invitaties zullen binnenstromen. Wees echter kieskeurig.

MAAGD

U kunt gekweld worden door onzekerheid, zelfs als u meestal optimistisch bent. Probeer u niets aan te trekken van kritiek of sarcastisch commentaar dat misschien alleen maar wordt geuit omdat anderen jaloers zijn.

WEEGSCHAAL

Affectie neemt toe en binnen uw kennissenkring kunnen nieuwe bondgenootschappen worden gesloten. Iemand kan u verbazen met diens onverwachte vriendelijkheid. Eén op één contact versnelt sommige procedures.

SCHORPIOEN

Zowel uw carrière als uw zakelijke belang kan een flinke stap voorwaarts maken. Wees gewoon uzelf: eerlijk en emotioneel, als u meer diepte wilt geven aan uw relaties. Begin met een doe-het-zelf project in uw huis.

BOOGCHUTTER

Liefde, opwinding en ontspanning vormen een explosief mengsel dat kan ontploffen. Houd anderhalve meter afstand als u in een vreemde omgeving bent. Misschien moet u afscheid nemen van een geliefd iemand.

STEENBOK

Als u op zoek bent naar financiële steun om een bedrijf van de grond te tillen zal dat vandaag weinig moeite kosten als u tenminste de juiste mensen benadert met correcte feiten en cijfers. Maak een helder financieel plan.

WATERMAN

Als u het dagelijks gebeuren goed in de gaten houdt zal netwerken bevredigend verlopen. Een nieuwe relatie heeft een goede toekomst. Hebt u al een verhouding dan is dit een prima moment om te besluiten te gaan samenwonen.

VISSEN

Rancune jegens iemand koesteren is niet uw stijl; doe uw zegje als u iets dwars zit en vergeet en vergeef. Een uitstekend moment om naar een andere baan uit te kijken of om zij aan zij met een familielid een zaak op poten te zetten.