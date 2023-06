Praat jij in je slaap? Dit is wat het betekent!

„Eigenlijk weten we niet zo goed waarom we in onze slaap praten”, begint Fronczek. „Het komt bij kinderen vaker voor dan bij volwassenen, maar we weten niet wat de oorzaak is. Het valt onder de parasomnieën, een verzamelterm voor vreemde gedragingen in de slaap. Slaapwandelen maakt hier bijvoorbeeld ook onderdeel van uit.”

Praat je in je slaap? Dan is de kans groot dat het bij meerdere van je familieleden voorkomt. Het is namelijk genetisch bepaald. Kinderen praten een stuk vaker in hun slaap dan volwassenen. Daarom wordt aangenomen dat naarmate je ouder wordt je er minder vatbaar voor bent. Slaappraten gebeurt vooral tijdens de diepe slaap, ofwel niet-REM slaap.

Praten in je slaap

Slaap wordt onderverdeeld in drie verschillende slaapstadia: lichte slaap, diepe slaap en REM-slaap. Vertoon jij bijzondere gedragingen tijdens je slaap? Dan zien experts dit meestal tijdens de diepe slaap. „Deze fase bevindt zich voornamelijk aan het begin van de nacht. Je kunt gaan slaapwandelen, brabbelen of praten. Sommige mensen kunnen tijdens hun slaap zelfs vragen beantwoorden. Toch zeggen deze antwoorden niets over hun dromen. Tijdens de diepe slaap heb je namelijk geen verhalende dromen”, vertelt Fronczek.

Wilde bewegingen in je slaap

Begin je na je vijftigste opeens vreemde gedragingen te vertonen tijdens de slaap, waarbij je je bedpartner soms zelfs een klap kunt geven? Het zou een voorteken zijn van Parkinson kunnen zijn. „Wanneer mensen al hun hele leven slaappraten hoeven ze zich geen zorgen te maken. Begin je pas na je vijftigste bijzondere gedragingen te vertonen? Dan kan dit een voorteken zijn van Parkinson. Dit gebeurt dan niet tijdens de diepe slaap, maar tijdens de REM-slaap (droomslaap). Het kan voorkomen dat mensen tijdens hun droom wild om zich heen slaan of seksuele handelingen verrichten. Ze beelden dan letterlijk hun droom uit. Als je mensen wakker maakt tijdens deze gedragingen weten ze ook over hun droom te vertellen”, aldus Fronczek.

Voorteken Parkinson?

Bij gezonde mensen zetten de hersenen tijdens het slapen de verbinding met de spieren uit, zodat het lichaam niet reageert op de dromen. Bij mensen met Parkinson lukt het soms niet om deze verbinding uit te zetten, waardoor ze kunnen gaan bewegen in hun slaap.

Blijft het bij gebrabbel en slaapwandelen? Dan hoeven de meesten zich geen zorgen te maken. Fronczek: „Het komt vaak in de kindertijd voor, maar je ziet dat het minder wordt naarmate mensen ouder worden. Als mensen veel spanning ervaren komen zulk soort slaapstoornissen soms weer naar boven. Wisselende slaappatronen kunnen hier ook aan bijdragen. Toch kan dit weinig kwaad mits je niet het bed uitkomt en jezelf bezeert. Alleen een eventuele bedpartner heeft er misschien last van. Heb jij nooit last gehad van bijzondere gedragingen tijdens je slaap en beginnen deze plotseling na je vijftigste? Dan is het wel raadzaam om aan de bel te trekken bij je huisarts.”

Praten in je slaap verminderen

Word je partner gillend gek van je nachtelijke gebrabbel? Dan kan rust, reinheid en regelmaat helpen. Fronczek: „Probeer op vaste tijden naar bed te gaan, stress te reduceren en in een veilige omgeving te slapen. Waarschijnlijk zullen de klachten dan vanzelf afnemen. Helpt dit niet? Dan kun je overwegen om met een huisarts of behandelaar in gesprek te gaan.”

Meer VROUW

Wil je niets van VROUW missen? Speciaal voor de trouwste lezeressen versturen we elke dag een mail met al onze dagelijkse hoogtepunten. Abonneer je hier. Verder kun je ons natuurlijk op de voet volgen op TikTok, Facebook en Instagram.