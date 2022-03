Deel 26: ’Toen de stalker mij niet kon bereiken via Insta, probeerde hij mijn vriendin’

Wie bekend is met dating apps kent ook de vergissings-swipe. Deze werkt beide kanten op; ofwel je swipet iemand per ongeluk te snel naar links die je eigenlijk heel aantrekkelijk leek, óf je swipet par accident een persoon naar rechts die je never nooit zou doen. Overkomt de beste. Zo had ik een tijd terug opeens een match met een gast, waar ik op straat mijn hoofd niet voor zou omdraaien. Wel bleek uit de antwoorden op zijn Tinder-profiel dat ’ie humor en een leuke baan had, dus ik gaf hem het voordeel van de twijfel. Kijken waar-ie mee komt. En toen kwam het: Pandora’s box ging open...

De aanhouder verliest

Sebas dropte de openingszin. ’Herinner je je mij nog? Oh, nee, natuurlijk niet, ik heb je alleen in mijn dromen ontmoet.’ Help! Doen mannen dit echt nog? Ik liet zijn bericht onbeantwoord, maar deze man was niet voor één gat te vangen. Er volgde allereerst een stortvloed aan Tinderberichten. Een uur later had ik een zekere Sebas als nieuwe volger op Instagram én Twitter, kreeg ik zijn vriendschapsverzoek op Facebook en had-ie me zelfs toegevoegd op LinkedIn.

Geen kanaal onbenut

Ik negeerde zijn ’Hey!’, ’Mooie foto’s hoor’ en ’Leuk werk doe je zeg!’ op de verschillende kanalen. Waarop ook mijn Clubhouse en TikTok account niet veilig meer bleken. Zelfs op mijn persoonlijke blog, die ik al sinds 2016 niet meer had geüpdatet, kreeg ik opeens een comment onder een willekeurig artikel. Sebas zette alle zeilen bij.

Ghosten of blokkeren

Op Instagram bleef hij uiteindelijk plakken en regende het vervolgens dagelijkse monologen en zelfs gemiste video-chatsessies(!). Serieus?! Ik had gehoopt dat zijn versierpogingen door mijn ghostsessies een stille dood zouden sterven, maar de geest was nu echt uit de fles. Ik weet: iemand ghosten (lees: negeren) is niet cool, maar ik durfde het gesprek niet eens aan met deze stalker. Gevalletje geef iemand een vinger... En als-ie een beetje handig met internet was, had ie binnen de kortste keren ook mijn adres en 06-nummer. Dit werd zelfs mij te eng (echt niet zo geestig). Er zat niets anders op dan hem te blokkeren. Eén voor één ging ik alle social apps af. Blokkeren en verwijderen. Eindelijk rust. Of toch niet..?

Hoe ziet (wan)hoop eruit?

De volgende ochtend ontvang ik een screenshot van een vriendin. „Ken jij deze man?” Sebas was middenin de nacht bij mijn beste vriendin in haar DM ’geslide’. „Hey, je kent me niet, maar ik was afgelopen week een match met je vriendin Maartje. Ze lijkt me echt heel leuk, maar ik krijg haar niet te pakken. Zou je mij misschien haar 06-nummer kunnen geven? Ik denk dat we heel goed bij elkaar passen en wil haar graag op date nemen.” Holy moly, Sebas wist van geen ophouden. Volgens hem waren we meant to be, maar ik kon hier alleen maar van gruwelen.

Straatverbod

Inmiddels heeft ook mijn bestie zijn profiel geblokkeerd en is het een tijdje stil. Hopelijk heeft ie een nieuwe mismatch gevonden om te love bomben. Maar het zou me ook niets verbazen als ie binnenkort ineens op de stoep staat. Waar onschuldig swipen al niet op uit kan draaien. Ik vraag alvast een straatverbod aan.