Chocoladegate: ’Ik voorspel een enorme rel’

In Amerika heet een Mars, Milky Way. En een Milky Way is daar een 3 Musketeers... Ja, laat dat maar even goed tot u doordringen. Die overheerlijke karamelvlecht, overgoten met melkchocolade die alleen de 40-plussers onder u zich nog herinneren en die ineens van de markt was verdwenen, is in de Verenigde Staten dus nog te koop. Maar dan vermomd als een gevulde reep met een laffe melkvulling.

Dekmantel

Dit zaakje stinkt, hier moet meer aan de hand zijn. Wat proberen die chocoladefabrikanten hier te verbergen? Zit er in de Europese Mars een microchip die ons Europeanen moet verleiden tot het vooral aankopen van Amerikaanse producten? Al die jongens en meisjes op All Stars, dat kan geen toeval zij toch? All Stars, Mars, Milky Way... Vat u ’m? Een beetje Wie is de Mol-kijker kan het verband hier niet ontgaan. Hier moet NASA (The National Aeronautics and Space Administration) wel de hand in hebben. Mars, Milky Way, het is allemaal een dekmantel van...

Ja van wat eigenlijk? Zelf denk ik iets met buitenaards leven of zo. Er is natuurlijk gewoon een aanval geweest van aliens (ook wel Marsmannetjes genoemd; I rest my case). En die hebben uit de ruimte dat virus meegenomen. En nou zitten die wezentjes dus gevangen in een kelder onder Washington waarvan de ingang zit in een bonbonwinkel. O nee, wacht, dat is een andere complottheorie. Beetje plagiaat dit Hurkmans... Verzin je eigen wappie-verhaal...

Ik voorspel een rel

Nou ja, alles hangt dus gewoon samen. Chocoladegate. Het wachten is op DeepThroat die de boel verder aan de grote klok hangt. Maar ik voorspel nu al een enorme rel. Mensen gaan de straat op en bekogelen elkaar met hagelslag, wat weer alleen in Nederland broodbeleg is en in de rest van de wereld over taart wordt gestrooid. Hoe verdacht is dat? Zo, en nu ik zeker weet dat bij jou nou ook wel het kwartje begint te vallen, wordt Nutella hazelnootpasta genoemd. Wel eens geproefd? Chocola! We worden geflest waar we bij staan.

Er is daar iets heel raars aan de hand, bij die chocoladefabrikanten. Was daar niet ooit zo’n bedrijf dat niemand toeliet, behalve een paar kinderen die met eigen ogen zagen dat er daar kleine oranje slaafjes werden gebruikt tijdens het productieproces? Er is een heel verslag gemaakt over het lot van deze oempaloempa’s. Maar niemand nam het serieus. Werd gewoon weggezet als fictie. Maar die Roald Dahl probeerde dus gewoon een enorme misstand onder de aandacht te brengen. Fictie... M’n neus!

Naar het Malieveld

Nu heeft ieder groot complot ook zijn eigen helden nodig natuurlijk. Een Don Quichotte die de zaak onderzoekt, ten strijde trekt en de hele ellende boven water brengt. Ik dacht hem gevonden te hebben in Tony Chocolonely. Deze week kreeg ik twee nieuwe repen van ze opgestuurd. ’Eerlijke chocolade’ staat op de wikkels. Ik was helemaal gelukkig. Het bestaat nog. Deze jongens gaan ons redden. Voorwaarts... mars (ai, foute woordkeuze). Even wachten tot we allemaal gevaccineerd zijn en we weer veilig de straat op kunnen (want hoe heilig het doel ook is, ik houd dat hele coronaverhaal liever binnen de perken), maar dan gaan we ook met z’n allen naar het Malieveld. En toen zag ik ineens wat er in de chocolade zat verwerkt: frambozen en rozen...

Binnenkort zijn de verkiezingen en Tony brengt een reep met rozen op de markt. Rozen.... rode vruchten... Zijn dat niet de symbolen van een zekere partij? De hele chocoladewereld is verdorie vergiftigd en voorzien van dubbele agenda’s. Toen ik ze allebei had opgegeten (je kan je vijanden maar beter meteen uit de weg ruimen), was ik ook nog een kilo zwaarder. Een microchip in mijn buik, ik zweer het je. Mijn hele eetgedrag gaat vanaf nu in kaart gebracht worden en doorgespeeld aan die Amerikanen. En wat ze daar dan weer allemaal mee kunnen... Ik zou in ieder geval maar even twee keer nadenken voor ik mijn lief een chocoladehart zou geven, morgen. Je weet het niet hè, wat je in huis haalt... De mijne krijgt gewoon sokken.