Voel jij je beledigd als jij een MILF wordt genoemd?

In haar Instagram stories liet Birgit weten dat ze het niet normaal vindt, wat voor reacties er onder haar foto’s worden geplaatst. „Waarom moet je die behoefte opschrijven/uitspreken? En waarom zou het zo bijzonder moeten zijn dat een vrouw die moeder is je (nog) kan opwinden, dat daar een term voor is bedacht?”, zegt ze eerder onder een reactie waarin ze MILF wordt genoemd. Volgens haar kan je beter een compliment geven, dan dat je dit zegt.

Birgit is niet de enige die MILF wordt genoemd… Yasmina weet niet of ze het nou als een compliment op moet vatten, of juist niet.

Deze vrouw denkt alleen maar aan porno als ze het woord hoort.

Niet iedereen vindt de benaming leuk, zo ook Merel niet.

