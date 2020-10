Daghoroscoop 29 oktober

VANDAAG JARIG

Uw gezinsleven zal een belangrijker plaats innemen in de loop van het volgend jaar. Verantwoordelijkheden zullen onvermijdelijk zijn. Een ouder kan lastiger worden en pessimistisch, met een neiging naar depressie, maar zal gaandeweg 2021 weer opknappen. Dan gaat de zon weer schijnen.

RAM

Trek extra tijd uit voor de afspraken die u hebt. Parkeer niet waar dat niet mag, de prijs van een boete of wielklem is hoger dan een parkeergarage. Leg u erbij neer dat bij officiële instanties lang wachten onvermijdelijk is.

STIER

Concentreer u goed op uw werk, maar kijk ook in uw agenda of u geen afspraak vergeet. Spreek vanavond af met een vriend(in) die problemen heeft en neem u voor diens zorgen niet te bagatelliseren, want daar schiet de ander niets mee op.

TWEELINGEN

Er is weinig zo prettig als datgene doen waarin u op dat moment zin hebt. Bedenk echter of u er niet iemand mee benadeelt. Hoewel u soms meedogenloos bent, hoeft u niet gewetenloos te zijn. Geef het goede voorbeeld.

KREEFT

U kunt zich ondergewaardeerd voelen en overbelast. Speel echter niet voor martelaar. Vraag u eens af of u niet te veel taken verricht die anderen best zelf kunnen doen. Stop ermee, maar doe dat zo diplomatiek mogelijk.

LEEUW

Geliefden kunnen wat onhandig tegenover elkaar staan. Maak niet de fout luchtig te reageren op iets wat de ander dwars zit en vat het niet als een afwijzing op als de ander afstandelijk is. Sta klaar als iemand een beroep op u doet.

MAAGD

Een samenzijn met ouders of familie kan gespannen verlopen. Probeer een paar verantwoordelijkheden te delegeren. Laat u op het werk niet opjagen. Maak duidelijk dat u liever degelijk dan afgeraffeld werk aflevert.

WEEGSCHAAL

Onderweg kunt u met behoorlijk wat oponthoud te maken krijgen; zorg dat uw gsm is opgeladen. Liever nog: werk thuis. Volg een cursus als onderhandelingen met het buitenland afketsen op een taalbarrière.

SCHORPIOEN

Ga weloverwogen en methodisch te werk als u een nieuwe investering overweegt. Regels veranderen tegenwoordig net zo snel als u ze leert. Onthul aan anderen geen feiten of informatie waarmee uw toekomst is gemoeid.

BOOGSCHUTTER

Het zal moeite kosten uw zin te krijgen in iets wat belangrijk voor u is. Argumenteren zal geen zoden aan de dijk zetten. Blijf waardig en aanvaard uw verlies. Bewijs uw volwassenheid om te lachen om uw tekortkomingen.

STEENBOK

Het ontwikkelen van een nieuwe vriendschap zal op langere termijn waardevol blijken. Wees niet te dominant; leg liever uit hoe u zich voelt dan dat te demonstreren. Stel thuis en op het werk niet langer uit wat gedaan moet worden.

WATERMAN

Besef dat een professioneel systeem dat gebaseerd is op beloning naar prestatie, tot de hoogste score leidt. Breng uw mening niet te nadrukkelijk naar voren; u kunt onopzettelijk iemand intimideren. Geef geen geheim prijs.

VISSEN

Overhaast niets. Het is beter u te beheersen en te trachten een situatie objectief te bekijken. Onderzoek uw motieven en vraag u af waarom u iets zo graag wilt bereiken. Verwaarloos uw gezondheid niet.