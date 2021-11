Premium Het beste van De Telegraaf

Achter het nieuws Mariska heeft een snoepwinkel: ’Doe mij maar een wijntje met een stuk kaas’

Door Yara Hooglugt Kopieer naar clipboard

„De suikerdiscussie ontstaat ieder jaar wel weer een keer, meestal rond Sint Maarten. Ik zeg: kijk eerder eens naar frisdranken en andere zoete troep die onbeperkt naar binnen wordt gegooid!” Ⓒ Michel van Bergen

De snoeptrommels, mandarijnen en chocoladerepen mogen weer bij de voordeur gezet worden, want donderdag 11 november is het Sint Maarten. Vlak voor de traditionele avond van de zoetigheid interviewden we Mariska Schaefer, zij is eigenaresse van een oud-Hollandse snoepwinkel.