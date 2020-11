De Vechtscheiding deel 47: ’Hij gaat het met haar in ons bed doen!’

Met een zwaar gemoed laat ik Storm, knetterstoned, achter bij Bas. ’Hij wil het huis, dus dan krijgt hij ook de inhoud’ hou ik mezelf voor, maar mijn moederhart is het daar niet mee eens. Je kind, en zeker een zoon, heeft altijd een moeder nodig.

Uitlaatklep

„Blowt Storm wel vaker?” vraagt Samuel als we in het restaurant zitten „Niet dat ik weet. Ik ben er wel van geschrokken, al verbaast het me niet.” Samuel knikt instemmend: „Je bedoelt dat je altijd hebt vermoed dat hij het een keer zou proberen, je wist alleen niet wanneer?” „Ja, precies. Zeker met die scheiding en zo is het niet raar dat een kind als Storm een uitlaatklep gaat zoeken.”

Al snel wordt het een geanimeerd gesprek. Alles wat ik zeg lijkt Samuel te begrijpen. Het voelt warm, als thuiskomen. Zonder me ergens voor te schamen kan ik aan Samuel uitleggen waarom we gaan scheiden en wat het met mij deed.

Zelfs gênante zaken durf ik hem te vertellen. „Bas heeft mij nu het huis uitgezet. Hij heeft me een papier laten tekenen waarop ik afstand doe. Het slaat juridisch gezien natuurlijk nergens op, maar het is toch vervelend. Nu moet ik vanavond een ruitje inslaan, want hij heeft de sloten vervangen.”

Eigen leven

„Niet doen,” raadt Samuel mij aan: „Sta erboven. Neem het tuinhuis, vraag om een nieuwe sleutel en wacht tot hij genoeg heeft van zijn spelletjes. Trouwens…” Hij buigt zich voorover en kijkt me strak aan. Ik voel een blos over mijn wangen trekken: „Ja?” vraag ik ademloos.

„Een beetje meer op de achtergrond zijn, heeft zo zijn voordelen. Hij moet nu voor de kinderen zorgen en dat geeft jou meer vrijheden.” „Meer vrijheden…” herhaal ik langzaam, alsof ik de waarde van de woorden wil proeven.

Samuel buigt zich verder over tafel en reikt naar mijn hand: „Vrijheden zoals af en toe eens bij mij langskomen. Ik vind het leuk om je beter te leren kennen. Jij niet?” „Ja,” zeg ik schor en neem snel een slok wijn. „Ja, dat lijkt mij ook leuk, maar ik denk dat mijn dochter het niet leuk vindt.”

Samuel grijnst zijn prachtige tanden bloot: „Pubers. We mogen elkaar toch wel beter leren kennen?” „Daar denkt mijn dochter echt anders over. Moeders die een eigen leven hebben... Brrrrr, heel eng.” „Natuurlijk,” lacht Samuel. „Dan houden we onze nadere kennismaking gewoon verborgen.” Hij trekt mijn hand naar zich toe en drukt er een kus op. En daar blijft het helaas bij.

Zonnegroet

Vanaf dat moment logeer ik zonder tegensputteren in het tuinhuisje. „Waarom?” vraagt de tweeling. „Omdat het eerlijk is.” Ze lijken genoegen te nemen met die uitleg. Iedere ochtend doe ik yoga in de tuin en daarna wandel ik naar binnen voor ontbijt en verse kleren. Net als Bas deed toen hij in het tuinhuis verbleef.

In het weekend blijf ik lekker liggen, terwijl ik Bas bezig hoor met de kinderen. De een moet naar voetbal, de ander naar hockey. In het tuinhuis luister ik naar hun vertrekrituelen en Bas’ bemoeienis daarmee. Stiekem geniet ik van mijn ballingschap.

Nadat ze allemaal weg zijn kom ik tevoorschijn voor een zonnegroet. Het is heerlijk weer, dus ik blijf wat langer. Dan pak ik mijn handdoek en wandel het lege huis in. Het is stil. Ik denk dat Bas ook naar voetbal is. Mooi, dan kan ik uitgebreid in bad.

Ons bed

Genietend laat ik me in het warme water glijden. Heerlijk, alsof alle problemen van me afspoelen. Ik sluit mijn ogen. Hoe zal het zijn om met Samuel in bad te liggen? Zijn gespierde lijf in te mogen zepen? Of het water van zijn rug af te likken. Mijn vingers glijden tussen mijn dijen. Hou zou hij in bed zijn?

Plotseling wordt mijn heerlijke badfantasie ruw verstoord door twee stemmen. Bas is er nog wel! En hij is niet alleen. Die andere stem is onmiskenbaar Sara. Ik hoor niet wàt ze zeggen, maar wel hoe. Hij gaat het met haar in ons bed doen! Dat wil ik helemaal niet horen.

Pijlsnel kom ik uit bad, ik droog me af, kleed me aan en trap dan expres het badkamerkastje omver. Ze zijn meteen stil. Ik vlucht de badkamer uit. Terwijl ik de trap af ren hoor ik boven de slaapkamerdeur opengaan: „Anouk?” vraagt Bas.

Ik ren de huiskamer in: „Ja, dat was ik!” roep ik terug. In mijn haast stap ik op de hond, die meteen begint te piepen (daarom wil ik geen dieren in huis). Ik spring opzij en stoot tegen het bureau aan. Terwijl ik even stilsta om over mijn pijnlijke heup te wrijven, zie ik Bas’ jaarkaart van Ajax op mijn bureau liggen. Wat een cadeautje. Zonder te weten wat ik ermee ga doen, grits ik hem weg.