Al twee maanden is de kledingzaak van Carla dicht: ’Het wordt nu wel lastig’

De winkel van Carla Laan is gesloten tijdens de lockdown Ⓒ Eigen foto

Al ruim veertien jaar runt de 60-jarige Carla Laan een gelijknamige dameskledingwinkel in Amsterdam. Door de coronamaatregelen is de winkel al enige tijd gesloten en met de te verwachten verlenging van de lockdown, blijft ze nog wel even dicht. Een flinke klap, hoewel de situatie voor Carla inmiddels wel bekend is. Tijdens de eerste lockdown ging ze namelijk ook al dicht. Vrijwillig. „Ik wilde dat iedereen thuisbleef!”