Is puur natuur wel zo goed?

Valeriaan zorgt voor een betere slaap

Op zoek naar een mooie plant voor in de moestuin, die mogelijk geneeskrachtige eigenschappen heeft? Dan kun je voor Valeriaan kiezen; een kruid met lichtroze bloemen, die in gedroogde vorm worden gebruikt voor kalmerende thee. De plant dient vermoedelijk al sinds het oude Griekenland als middel tegen slapeloosheid. Zal dan wel goed zijn, toch?

Feit: „Van Valeriaan word je inderdaad een beetje slaperig. Ook kun je het kruid gebruiken om wat kalmer en zorgelozer te worden, maar let op: daar zit ook een ‘gevaar’ aan. Je kunt er ‘duf’ van worden en dat is vervelend als dat niet wenselijk is.”

Sint-Janskruid pept je op

Deze middelgrote plant met prachtige goudgele bloemen is al jaren een populair plantaardig alternatief voor antidepressiva. Net als Valeriaan is het kruid eenvoudig in de moestuin te kweken en te gebruiken voor thee, met een opbeurende werking. Puur natuur, dus 100 procent veilig?

Fabel: „Over de werking van dit kruid maak ik me zorgen; het heeft namelijk een vervelende bijwerking op mensen die medicijnen slikken. Het kruid zorgt ervoor dat medicijnen niet goed tot helemaal niet worden opgenomen door het lichaam. Dus als je Sint-Janskruid én medicijnen gebruikt, werken de medicijnen niet zoals de bedoeling is. Geen wondermiddel dus.”

Cranberrysap voorkomt blaasontstekingen

Vrouwen krijgen vaker een blaasontsteking dan mannen. Af en toe wat ondersteuning voor een gezonde blaas kunnen we dus wel gebruiken. Bijvoorbeeld met elke dag een glas cranberrysap. Proost! Of liever niet?

Feit: „Cranberrysap maakt je urine zuurder. En hoe zuurder de urine is, hoe kleiner de kans op een blaasontsteking. De bacteriën die daarvoor zorgen, kunnen minder goed groeien als de urine zuurder is dan normaal.”

Groenten zijn bloeddrukverlagers

Vanaf ongeveer 40 jaar verhoogt de kans op een hoge bloeddruk. Groenten als rucola, rode bieten en andijvie kunnen die kans kleiner maken, en zijn makkelijk te telen in de moestuin. Hun bloeddrukverlagende werking kan zelfs op lange termijn hart- en vaatziekten voorkomen. Mogen we er dan écht eindeloos van genieten?

Feit: „In groenten zitten heel veel antioxidanten. Deze stofjes beschermen ons tegen verschillende ziektes, waaronder hypertensie; een hoge bloeddruk. Groenten zijn dus zeker goed! Of er iets als ‘te veel antioxidanten’ is, weten we nog niet.

Het is niet makkelijk om wetenschappelijk aan te tonen wat precies de effecten van antioxidanten zijn, maar ik maak me er ‒ in tegenstelling tot Sint-Janskruid ‒ geen zorgen over. In pure chocolade en rode wijn zitten ook veel antioxidanten, maar daarvan moet je natuurlijk niet te veel nemen.”

Grapefruit is topfruit

Grapefruit wordt volop gebruikt in dieetplannen en zit bomvol vitamine C, wat bijvoorbeeld fijne rimpeltjes kan verminderen. De vruchten zijn in ons klimaat alleen niet makkelijk zelf te kweken. Moeten we daarvan balen?

Fabel: „Nee. Je zou het misschien niet denken, maar met grapefruit moeten we oppassen. Het sap zorgt er namelijk voor dat je lichaam minder actieve enzymen maakt die geneesmiddelen en medicijnen afbreken.

Dat betekent dat je bij regelmatig eten van een grapefruit, een veel hogere concentratie van de medicatie in je bloed krijgt. De kans op heftige bijwerkingen wordt dan groot. Bovendien breken de enzymen het stresshormoon ‘cortisol’ af. Grapefruitsap laat je dus langer stress hebben.”

