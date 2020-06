’Een vriendin hebben die 25 jaar jonger is, is inderdaad verfrissend. Behalve...’

„Goed geregeld”, hoor ik vaak zodra mensen ontdekken dat mijn vriendin 25 jaar jonger is. In menig opzicht is het inderdaad verfrissend. Zo houdt ze me op de hoogte van de nieuwste modegrillen. Dat voorkomt bijvoorbeeld dat ik deze zomer voor schut loop met sneakers die slechts twee kleuren hebben in plaats van de plots gangbare drie. Heel nuttig, nietwaar?

Als ware digibeet vind ik het wél reuze handig dat ze mij kan helpen bij een vastgelopen bestandje op de laptop. En dat ze in een handomdraai Netflix installeert op de tv waarvan ik alleen de volumeknop echt begrijp. Bovendien is het alleraardigst dat ik door haar Spotify ontdek dat er ook nog leuke muziek is gemaakt na de grijsgedraaide nummers op mijn jaren 80-cd’s.

Keerzijde

De keerzijde van een leven met zo’n jonkie wordt echter steevast over het hoofd gezien. Niemand voelt mijn dreunende koppijn die volgt op een avondje samen doorzakken. Na een door drie plasmomenten onderbroken nacht, strompel ik rond het middaguur doodziek de woonkamer binnen. Daar zit vriendin zonder uiterlijke tekenen van enig leed aan de keukentafel. „Gaan we vandaag nog iets leuks doen?” vraagt ze stralend.

Vervolgens pakt ze de krant van die ochtend. Ik vermoed wat er komen gaat zodra ze begint te grinniken. Hardop leest ze uit mijn stukkie voor dat schraalhans keukenmeester is bij een door bezuinigingen getroffen organisatie. „Haha, dat is zo’n typisch ouderwetse uitdrukking van jou. Niemand onder de 40 snapt daar iets van”, schampert ze.

Ik dien haar van repliek met gemopper over het armzalige niveau van het hedendaagse onderwijs. En wijs op het belang van het behoud van onze prachtige taal. Ik hoor mezelf en weet: hier spreekt een oude man. Juist door haar aanwezigheid dringt dat besef steeds vaker kiezelhard door. Goed geregeld?