Hoera, het is Nutella-dag (mèt recepten!)

In deze tijden van corona vinden wij alles de moeite waard om een feestje voor te vieren. Dus: Lang leve Nutella, hoezee, hoezee, hoezee. En wat is een feestje zonder eten? Een saaie bedoening, dus voor de gelegenheid een paar fijne Nutella-recepten.

Nutella-ijs met koekjes

Nodig:

1 blik gecondenseerde melk

100 ml volle melk

100 g Nutella

250 ml slagroom

150 g Scholiertjes

Klop de gecondenseerde melk met de volle melk en de Nutella tot een luchtig mengsel. Klop de slagroom lobbig en schep dit door de Nutella. Doe de koekjes in een plastic zak en sla er met een hamer op tot ze grof verkruimeld zijn. Schep dit door het Nutellamengsel. Schenk alles in een plastic bak en zet het ijs een uur of vier in de vriezer. Heb je een ijsmachine: houd de koekkruimels dan apart, doe het Nutellamengsel in de machine en voeg de kruimels pas de laatste 5 minuten toe.

Ⓒ Madelief van Beek

Nutella cupcakes

Nodig voor het deeg:

150 g zelfrijzend bakmeel

50 g maizena

150 g suiker

200 g gesmolten boter

4 eieren

sap van halve citroen

zakje vanillesuiker

snuf zout

Voor de topping:

200 g Nutella

100 g poedersuiker

200 g mascarpone

Verwarm de oven voor op 175 graden, smelt de boter op laag vuur. Klop de eieren met de vanillesuiker, suiker, zout en citroensap tot een egaal mengsel. Voeg bakmeel en maizena toe en klop nog eens goed door. Voeg tot slot de gesmolten boter door en klop even op de laagste stand tot alles goed is gemengd. Vul een cupcakeplaat met papieren vormpjes en schep het beslag erin. Zet ze 20 minuten in de oven.

Klop ondertussen de ingrediënten voor de topping tot een stevig mengsel, schep dat in een spuitzak en leg tot gebruik in de koelkast. Spuit een mooie toef van de topping op je cupcakes als die zijn afgekoeld.

Ⓒ Madelief van Beek

Nutella Float (2 personen)

Nodig:

4 bolletjes vanille-ijs

125 g nutella

500 ml melk

el rum

Klop de Nutella met de melk, de rum en 2 bolletjes ijs romig. Doe een bolletje ijs in een glas en schenk de Nutellamelk eroverheen. Rietje erin en klaar!