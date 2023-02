Sandra (60): ’De overgang heeft mijn lichaam voorgoed veranderd’

Voel jij je zo jong/oud als dat je bent?

„Nee, zeker niet. Ik weet dat ik zestig ben, maar zo voelt het niet. Mijn oudste dochter is éénenveertig jaar. Ik ben vrij jong moeder geworden, waardoor wij nu niet zoveel schelen. Mijn man is jonger dan dat ik ben, misschien helpt dat ook mee? Ik ben acht jaar ouder. In het begin heb ik het daar wel moeilijk mee gehad, maar nu ben ik er trots op. Waarom zou een vrouw geen jongere man kunnen hebben?”

Heb je een beautygeheim?

„Nee, eigenlijk niet. Mijn eerste man is op jonge leeftijd overleden. Ik heb daar ontzettend veel verdriet van gehad. We waren twintig jaar getrouwd en opeens stond ik er alleen voor met vier kinderen. Plotseling was ik een eenverdiener en had weinig te besteden. Mijn make-up haalde ik eraf met water en limoensap en mijn lichaam smeerde ik in met wat vaseline. Ik had geen geld voor schoonheidsbehandelingen. Inmiddels heb ik een succesvolle onderneming, maar ik maak nog steeds weinig gebruik van beautyproducten. Als ik donkere kringen onder mijn ogen heb, smeer ik wat foundation en mascara op. Daar blijf het bij.”

Schatten mensen jou vaak op de juiste leeftijd?

„Nee, ze zitten er eigenlijk altijd naast. Ik word niet ouder dan 45 jaar geschat. Het streelt mijn ego, maar ik blijf wel bij de les. Meestal zeg ik gelijk dat ik al drie kleinkinderen heb. Dan geven ze je geen 45 jaar meer.”

Wat vind je het mooiste aan jezelf?

„Vroeger vond ik mezelf helemaal niet mooi. Ik leefde gewoon mijn leven en stond helemaal niet stil bij mijn eventuele schoonheid. Ik hield er niet van om in de belangstelling te staan en vond mezelf veel te mager. Inmiddels ben ik best tevreden, maar ik vind het nog steeds lastig om te zeggen wat ik precies mooi aan mezelf vind. Over mijn lach krijg ik de meeste complimenten. Ik heb een mooi gebit en een mysterieuze glimlach.”

Waarmee ben je minder blij?

„Mijn buik is nooit meer hetzelfde geworden na mijn zwangerschappen en de overgang heeft mijn lichaam ook enorm veranderd. Ik heb mijn hele leven niet meer dan 55 kilo gewogen en opeens schommelde ik rond de 58 kilo. Ik herkende mijn eigen lichaam niet meer. Inmiddels heb ik dat weer iets meer onder controle, maar mijn lichaam is voorgoed veranderd.”

Ben je waar je had willen zijn?

„Zeker, ik heb niks te wensen. Na het overlijden van mijn eerste man ben ik heel lang verdrietig en onzeker geweest, inmiddels heb ik rust. Ik heb een lieve vriend en mijn kinderen zijn bijna allemaal uitgevlogen. Ik vind het fantastisch om oma te zijn en geniet nog elke dag van mijn werk.”

Heb je een levensles?

„Vergeet als vrouw zijnde niet hoe sterk je bent. Als je een kind kunt baren, kun je de hele wereld aan. Vrouwen zijn zulke sterke wezens.”

