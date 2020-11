Mogen leden van het Koninklijk Huis posten wat ze willen?

TikTok

Afgelopen week ging een TokTok-filmpje van gravin Eloise viraal. De reden dat het veel bekijks trok, was de bijrol van haar ouders: prins Constantijn en prinses Laurentien. Constantijn maakte een golvende beweging met zijn in elkaar gevouwen handen en Laurentien knikte met haar hoofd mee op de beat van de muziek.

Gisteravond liet Laurentien in het praatprogramma Beau weten dat ze haar dochter vrij laat in wat ze doet op social media. „Natuurlijk zijn wij er om haar dingen in te fluisteren, maar we hebben ook het vertrouwen in haar.”

Koningshuis

Met dit als aanleiding voelden sommigen zich geroepen om hun mening hierover te delen, want: mag iemand van het Koningshuis alles maar delen op social? Nichtje prinses Alexia (15) kan hierover ook meepraten. Zij kwam ook al eens in het nieuws door het gebruik van social media. Dat haar ouders Eloise zelf laten beslissen wat ze op social media zet, zou je kunnen beargumenteren met haar leeftijd die haar meerderjarig maakt. Aan de andere kant zou je kunnen stellen dat ze meer een voorbeeldfunctie heeft dan een doorsnee studente.

