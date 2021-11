Premium Het beste van De Telegraaf

VROUW Glossy Holly Brood: ’We zijn een vrij emotioneel gezin’

Door Tanja Spaander Kopieer naar clipboard

„Als kind ging ze tussen de schuifdeuren staan en dansen. Dan móesten we kijken, anders werd ze boos.” Ⓒ Stef Nagel

Xandra Brood (63) was getrouwd met rocker Herman en is stylist. In 2016 verscheen haar biografie Rock-’n’roll-widow. Jongste dochter Holly Mae (26) deed een dansopleiding, was als actrice te zien in onder meer Nieuwe Tijden en films, presenteert Love Island en heeft een relatie met acteur Soy Kroon. Samen staan Xandra en Holly in de nieuwe VROUW Glossy.