’Roken is een pittige verslaving; het is echt moeilijk om ervan af te komen’

’Ik was zó dronken dat ik viel en me sneed aan het glas; ik zag mijn man weglopen…’

Kinderen zien meer dan je denkt. Dus toen Saskia van der Zee (46) vertelde dat ze was gevallen omdat haar jas tussen de spaken was gekomen, zei haar dochter van 11: ‘Je had gewoon te veel gedronken!’ Inmiddels is Saskia vijf jaar van de drank af en helpt ze anderen die kampen met een alcoholprobleem...