’Hierrr met mijn ketting!’ Wat moest mijn buuf er toch mee...?!

Toen mijn moeder overleed, erfde ik een van haar halskettingen. Een sieraad waarmee zij altijd groots was geweest; een cadeau van mijn vader voor hun 25-jarig huwelijksfeest. De ketting is niet helemaal mijn smaak, want hij is erg kleurrijk en lastig met kleding te combineren.

Buurtbarbecue

Hij is niet veel waard, maar ik ben eraan gehecht. Af en toe draag ik ’m en dan verdwijnt hij weer maandenlang in mijn sieradenkistje. Ik neem de ketting meestal niet mee op vakantie, bang dat er iets mee gebeurt. Maar het eerste wat ik doe wanneer ik thuiskom, is checken of hij er nog ligt.

Die zomer droeg ik de ketting naar de buurtbarbecue. Ik had een zwart jurkje met een lage hals aan zodat mijn sieraad goed opviel.

Kort daarvoor waren er nieuwe bewoners in onze straat komen wonen en we maakten kennis tijdens de barbecue. Mijn nieuwe overbuurvrouw Lieselot complimenteerde me met mijn mooie ketting. Ik vertelde mensen nooit dat hij van mijn moeder was geweest, anders werd ik misschien emotioneel.

We praatten over de vakantie en Lieselot bood aan om onze planten water te geven en de post te verzorgen. Ik gaf haar de sleutel. Na onze vakantie was het prettig thuiskomen; de planten zagen er prima uit en de post lag, gesorteerd en wel, op tafel. Ik liep naar onze slaapkamer om mijn ketting te checken en hij lag er nog steeds.

Sleutel

Rond Kerstmis wilde ik het sieraad weer dragen. Al die maanden had ik ’m niet bekeken. Hij lag altijd op de bodem van het juwelenkistje, onder een plateautje waarop oorbellen en andere sieraden lagen die ik het meest droeg.

Ik schrok me te pletter: hij was verdwenen. Wanneer had ik ’m voor het laatst gezien? Was ik ’m verloren? Had ik ’m ergens anders gelegd?

Na lang nadenken was er maar één conclusie mogelijk. Na de zomer had ik Lieselot nooit meer om mijn sleutel gevraagd. Zij moest op een later tijdstip in ons huis zijn geweest en haar slag hebben geslagen. Wat moest ze ermee?! Dragen kon ze ’m niet.

Ik sprak erover met mijn man en ging na of hij of onze kinderen ook spullen misten, maar dat was niet het geval. Het leek ons verstandig om in ieder geval de sloten te vervangen.

Rode vlekken

Razend was ik, maar geduldig. Ik bleef vriendelijk tegen Lieselot. Die zomer zorgde ik ervoor dat mijn neef op ons huis paste zodat het niet nodig was om haar in te schakelen, wat ze wel vroeg.

Toen Lieselot met man en kinderen op vakantie ging, verzorgde ik de planten. Nou ja, ik verzoop expres haar lievelingsplant. Botte pech, want de rest stond er keurig bij...

Ik hield hun sleutel. Toen Lieselots gezin in oktober naar een familieweekend ging, liep ik naar de overkant en zette het huis op z’n kop, op zoek naar mijn ketting. Die inderdaad tevoorschijn kwam. Ik was in tranen.

Ik kon het niet laten om de ketting tijdens de buurtkerstborrel te dragen. Ik zag Lieselot kijken, maar ze meed mij. Ik stapte op haar af en hield haar lang aan de praat. Over niks. In haar hals verschenen rode vlekken. Daarna vluchtte ze.

Meer VROUW

Dit artikel staat in de bijlage ZOMER (in juli en augustus bij De Telegraaf). Als premiumlid kun je het ook (soms al eerder) online lezen.

Wil je niets van VROUW missen? Speciaal voor de trouwste lezeressen versturen we elke dag een mail met al onze dagelijkse hoogtepunten. Abonneer je hier. Verder kun je ons natuurlijk op de voet volgen op TikTok, Facebook en Instagram.