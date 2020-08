Meer zorgpremie betalen opdat het zorgpersoneel beter betaald kan worden?

Ⓒ Getty Images

Voor de corona-uitbraak vroegen zorgverleners al om een beter salaris en sinds de uitbraak is deze vraag alleen maar luider geworden. Een bonus van 1.000 euro netto is inmiddels al beloofd door het kabinet, maar er is nog geen structurele loonsverhoging. Ben jij bereid om meer premie te betalen, zodat de zorg meer betaald kan krijgen?