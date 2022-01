Esther (54) leerde nee zeggen: ’Ze vonden me egoïstisch’

„Tot een aantal jaar geleden leefde ik grotendeels zoals mijn ouders me hadden geleerd: met een enorm groot verantwoordelijkheidsgevoel voor alles en iedereen om me heen. Maar veel dingen deed ik op de automatische piloot, of op pure wilskracht. Voor de buitenwereld had ik alles prima voor elkaar; leuk huis, leuke man, een goede baan als directiesecretaresse. Ik was altijd optimistisch en vrolijk. Klagen paste niet bij me en iemand teleurstellen al helemaal niet. Dus je hoorde mij ook nooit ’nee’ zeggen. Totdat ik een gedeeltelijke dwarslaesie opliep in 2015.

Grenzen

Ik was te lang doorgelopen met een nekhernia. Zoals met veel dingen, ging ik ook hierbij over mijn eigen grenzen onder het motto: niet klagen, maar dragen. Daardoor is die hernia zover doorgegroeid dat mijn nekzenuwen beschadigd raakten. Tot die tijd lachte ik me overal doorheen, waardoor niemand me serieus nam. Ik nam mezelf niet eens serieus! Maar nu moest ik echt gaan kiezen voor mezelf en mijn gezondheid.

Ik besloot te gaan leven zoals ik dat wilde en volgde diverse coachingworkshops en -opleidingen. Daardoor veranderde ik zienderogen: ik durfde eindelijk mijn grenzen aan te geven. Dat betekende ook dat ik mensen moest teleurstellen die gewend waren dat ik overal in meeging.

Egoïstisch

Mijn voornemen om niet langer te voldoen aan andermans verwachtingen, viel niet altijd goed. Ik ging niet meer naar een verjaardag als ik daar geen zin in had, en gaf het aan als ik iemand niet kon opvangen omdat ik zelf even de emotionele bandbreedte niet had. Voor het eerst zette ik mezelf op de eerste plek. Dat heeft me vriendschappen gekost. Ik kreeg het verwijt dat ik egoïstisch was, of een relatie stopte omdat ik er geen energie meer in stak.

Gek genoeg deed dat geen pijn. Ik was alleen maar boos op mezelf dat ik al die jaren niet had gezien dat zo’n vriendschap grotendeels van mijn kant moest komen. Nu denk ik: die mensen zijn het nooit waard geweest. Maar het heeft me ook nieuwe vriendschappen opgeleverd. Ik liep altijd met een masker op, nu ben ik mezelf. Daarmee trek ik mensen aan die passen bij de persoon die ik wérkelijk ben.”

