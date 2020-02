’Toen ze binnenkwam bonsde mijn hart als een gek’

Voor Eva Mangal (online business coach en medium) is leeftijd maar een getal, maar de dertien jaar oudere Ajay (coach) stond daar toch net iets anders in. Ze zijn al dertien jaar samen en hebben drie kinderen (11, 6 en 2) .

Ⓒ Iris Planting

Trainer en leerling

Eva: „We leerden elkaar kennen tijdens een zevendaagse cursus. Hij was de trainer, ik de leerling. Voor mij was er toen nog geen sprake van een vonk; ik was vooral bezig met mezelf en mijn eigen ontwikkeling.”

Ajay: „Dat was voor mij wel anders: vanaf het moment dat ze binnenkwam, bonsde mijn hart als een gek. Ik ben maar één keer eerder in mijn leven verliefd geweest, ik was toen zeven, dus dit was heel bijzonder. Ik kon mijn ogen niet van haar afhouden en veroordeelde mezelf. Een leraar met een leerling? Dat kan echt niet. En dertien jaar leeftijdsverschil al helemaal niet. Toch ging ik overstag. Vroeger hoopte mijn familie dat ik met een Hindoestaanse zou trouwen – kwam ik ineens thuis met een véél jongere blondine!”

Intens en vurig

Eva: „Ik heb me nooit jonger gevoeld. Hij vulde voor mij in dat ik nog zou willen reizen, maar dat wilde ik helemaal niet. Of dat ik vast nog lang niet wilde settelen, terwijl ik juist niets liever wilde dan samen een leven opbouwen.”

Ajay: „Vaak liet ik doorschemeren dat ik meer levenservaring had en het allemaal beter wist. Achteraf gezien iets te vaak. Toch verschilden we uiteindelijk meer in cultuur dan in leeftijd. Dat botste flink. Ik kan heel intens en vurig zijn, en zij dacht dan meteen dat ik boos was.”

Nog altijd verliefd

Eva: „Ik ben van nature conflictvermijdend en een echte pleaser. Dan ga je snel over je grenzen heen. Hij begint zijn zinnen vaak met ‘ik wil’. Vroeger dacht ik dan dat het ook zo moest. Ik ben ook anders opgevoed, minder conservatief. Ik groeide op zonder vader, dus je eigen broek ophouden was bij mij thuis belangrijker dan dat alles spic en span was. Uiteindelijk heb ik geleerd mijn hakken wat meer in het zand te zetten.”

Ajay: „We zijn door de jaren heen naar elkaar toegegroeid. Zij is feller geworden en ik hoef niet meer altijd mijn gelijk te halen. Ik prijs mezelf elke dag gelukkig dat ik zo’n prachtige vrouw naast me heb en ben nog steeds verliefd.”

Eva: „We zijn echt een team en zien in dat we juist van elkaar kunnen leren. Door hem kijk ik meer naar de toekomst, door mij leeft hij iets meer met de dag. Het hielp ook dat ik op jonge leeftijd – ik was 21 – al moeder werd. Dan lijkt het leeftijdsverschil meteen minder groot. Al vragen de kinderen soms wel hoeveel we nou precies schelen: blijkbaar zijn de vriendjes en vriendinnetjes – of hun ouders – daar toch wel heel nieuwsgierig naar.”

Dit verhaal komt uit VROUW Magazine (elke zaterdag bij De Telegraaf)