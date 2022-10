Daghoroscoop 20 oktober - Ga vanavond de kroeg in, Ram!

VANDAAG JARIG

Voor de liefde wordt het een topjaar. Ben je nog alleen dan zal dat gaan veranderen en jouw sociale kring kan zich fors uitbreiden. Je kunt belangrijke mensen ontmoeten die veel voor je gaan betekenen. In de loop van het jaar ga jij je verdiepen in de invloed die de geest heeft op jouw gezondheid.

RAM

Je hebt een levendige fantasie maar je kunt wat obstinaat zijn. Leg je erbij neer dat anderen je niet altijd begrijpen, zeker niet als je het tegenovergestelde doet van hetgeen mensen van je verwachten. Ga vanavond de kroeg in of uit eten.

STIER

Een levendige dag. De mensen om je heen hebben leuke ideeën en willen je daarbij betrekken. Neem jouw partner mee als je op huizenjacht gaat; het moet niet gebeuren dat je verliefd wordt op een huis dat de ander totaal niet ziet zitten.

TWEELINGEN

Speculeren is nu riskant evenals betrokkenheid bij onduidelijke financiële transacties. Denk niet dat je slimmer bent dan anderen. Breng de lessen die jij in jouw leven hebt geleerd in praktijk. Reageer in contacten niet te assertief.

KREEFT

Als je tijd verbeuzelt krijg je met stress te maken. Ga aan de slag. Geef niet de badkamer een grote beurt als er iets belangrijks op je wacht, want daar heb je een handje van. Je zult er alleen maar doodmoe van worden.

LEEUW

Begon je onlangs aan een baan, dan heb jij nu jouw draai gevonden. Trek verantwoordelijkheden naar je toe voor men je dat vraagt. Je maakt indruk als je initiatief toont. Praat niet over afspraken voor deze in kannen en kruiken zijn.

MAAGD

Je kunt te snel en te heftig reageren op gebeurtenissen. Stel je niet zo kritisch op, dat levert slechts vijanden op. Kijk naar mensen en vooral naar degenen die jou ergeren, om inzicht te krijgen in hun persoonlijkheid.

WEEGSCHAAL

De ochtend is geschikt voor een bijeenkomst of overleg met leidinggevenden. Blijf in contact met besluitvormers als je in de verkoop werkt. Wees direct, je beschikt nu over de juiste argumenten. Houd jouw doel voor ogen.

SCHORPIOEN

Houd rekening met een ongewone ervaring. Een verrassing kan plannen in de war sturen. Belangstelling voor sociale hervormingen kan je doen besluiten je aan te sluiten bij een organisatie. Een verhaal kan je inspireren op reis te gaan.

BOOGSCHUTTER

Je hoeft geen gediplomeerd artiest te zijn om penseel of pen ter hand te nemen. Je komt nooit te weten waartoe je in staat bent als je niets probeert. Wacht tot het juiste moment om een precair onderwerp te bespreken.

STEENBOK

Ervaring zal van pas komen in een zakelijke situatie of bij een persoonlijke confrontatie. Gedraag je verstandig en realistisch en probeer niet om anderen om de tuin te leiden. Tracht zo mild en meelevend mogelijk te blijven.

WATERMAN

Het kan zowel thuis als op het werk een drukke dag worden. Probeer werkzaamheden zo te organiseren dat ze logisch in elkaar grijpen. Druk jouw snor als de baas lastig is of wanneer hij een zondebok zoekt. Lever correct werk.

VISSEN

Een goed moment om een project te lanceren. Voor reclamemensen staat de wereld nu open. Zorg dat je een vervolgcampagne achter de hand hebt. Voor schrijven, studeren en vergaderen is de ochtend het meest geschikt.

