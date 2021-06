Bas Janse vraagt begrip voor mannen na miskraam: ’Ik had net zo goed verdriet’

Bas: „Dat ik het hartje had horen kloppen, maakte het verlies nog heftiger.” Ⓒ Amaury Miller

Jaarlijks worden 20.000 vrouwen in Nederland getroffen door een miskraam. Een pijnlijke en ingrijpende gebeurtenis, waarbij de aandacht en het medeleven vooral naar de vrouw uitgaat, ontdekte Bas Janse aan den lijve. Hij startte devergetenvader.nl om daar verandering in te brengen. Vlak voor Vaderdag, de dag die hij ook zo graag wil vieren, vertelt hij over zijn verdriet.