Heb jij nog vertrouwen in dit kabinet?

Vorig jaar gaven zes op de tien ondervraagden van het Ipsos-onderzoek aan weinig of heel weinig vertrouwen te hebben in de politiek. Dit jaar is het vertrouwen dus nog minder geworden. Ook het vertrouwen in het huidige kabinet en minister president Rutte is afgenomen. Het kabinet-Rutte IV krijgt een 4,2 als rapportcijfer. Dit is een punt lager dan het rapportcijfer dat het kabinet kreeg rond de gemeenteraadsverkiezingen in maart, dat was namelijk een 5,2.

Energiecrisis

Een groot deel van de ondervraagden, namelijk 64 procent, zegt dat de aanpak van de energiecrisis een reden is voor het verminderde vertrouwen in de politiek. Daarbij wordt ook het beleid met betrekking tot de woningmarkt, inflatie, gezondheidszorg en immigratie en asiel vaak genoemd door ondervraagden als redenen.

Uit het Ipsos-onderzoek komt ook naar voren dat de mensen die gestemd hebben op D66 en de VVD de enigen zijn die het kabinet nog in meerderheid vertrouwen. Meer dan driekwart van de ondervraagden denkt dat het de verkeerde kant op gaat met ons land.

Reactie

Edo zegt dat hij het percentage van mensen die nog vertrouwen in het kabinet hebben hoger dan verwacht vindt.

Klomploper zegt dat het vertrouwen in de medemens minstens zo laag is als het vertrouwen in het kabinet.

Skittels vindt dat er niet naar het volk wordt geluisterd en wil opnieuw stemmen.

