Voeden we onze kinderen nog wel goed op?

Rellend straattuig heeft voor honderdduizenden euro’s aan schade aangericht. Winkels geplunderd. Een teststraat vernield. Geprobeerd de ramen van het ziekenhuis in te gooien.

Fatsoensnormen

Ondertussen is heel Frankrijk in rep en roer over het zinloze geweld tegen Yuriye (15), een tiener van Oekraïense afkomst, die door een straatbende in elkaar is geslagen met een honkbalknuppel en een ijzeren staaf. In beide gevallen betreft het jongeren die blijkbaar zonder gewetensfunctie alle fatsoensnormen overtreden.

Te weinig grenzen

En wat is de oorzaak hiervan? Is het verveling, frustratie of boosheid? Of gaat er toch iets mis in de opvoeding? Stellen ouders tegenwoordig te weinig grenzen aan hun kinderen of willen ze te graag vrienden met hen zijn? En hoe zouden we dit zinloze geweld kunnen stoppen?