Daghoroscoop 2 februari - Sterrenbeeld Weegschaal: ’Mopper niet!’

VANDAAG JARIG

Als 2022 een belangrijk financieel jaar voor je is geweest zal die voorspoed doorzetten. Het zal van belang zijn om winst te stabiliseren en kapitaal te consolideren voor de komende jaren. Het is logisch dat voorspoed ook een keer gaat haperen. Het leven is niet alleen in- maar ook uitademen.

STERRENBEELD RAM

Het kan een gezellige dag worden en je doet er goed aan zo snel mogelijk in beweging te komen. Blijf geduldig als je wordt opgehouden. Een ontmoeting met een charmante reiziger kan jouw sociale en culturele horizon verbreden.

STERRENBEELD STIER

Pak een juridische kwestie met professionele hulp aan. Ongewone oplossingen voor langdurige problemen worden gevonden na een verrassende wending. Treed naar voren. Loslaten, vergeven en doorgaan moet jouw motto zijn.

STERRENBEELD TWEELINGEN

Een gunstige dag om kennis en ervaring uit te wisselen. Je kunt met lesgeven, coachen of schrijven invloed uitoefenen. Misschien kun jij jouw mening via de media luchten. Geef niet te veel geld uit aan sociale activiteiten.

STERRENBEELD KREEFT

Je bent geneigd achterover te leunen terwijl juist assertiviteit nodig is om resultaten te boeken. Heb geen te hoge verwachtingen van een interessante uitnodiging. Een persoonlijk project kan een eigen leven gaan leiden en te groot worden.

STERRENBEELD LEEUW

Is er een feestelijke gebeurtenis op komst? Stel je open voor anderen en wissel ervaringen uit. Filosofeer met gelijkgestemden en tracht in het belang van jouw gezondheid meer te bewegen. Er lijkt een romantisch intermezzo op komst.

STERRENBEELD MAAGD

Vele handen maken gewoonlijk licht werk, maar vandaag kan men elkaar voor de voeten lopen. Een experiment kan op een teleurstelling uitdraaien en zelfs op klachten. Plannen voor vanavond kunnen plotseling veranderen.

STERRENBEELD WEEGSCHAAL

Binnen hechte relaties kan een beter begrip ontstaan en wordt duidelijk wat anderen motiveert. Door te bespreken wat jou bezighoudt en waaraan je twijfelt ontstaat een realistisch beeld. Mopper niet en blijf geduldig.

STERRENBEELD SCHORPIOEN

Het gevoel dat je iets al eerder hebt meegemaakt zal je aan het denken zetten. Wees niet bang voor de toekomst; ga ervan uit dat je genoeg kwaliteiten hebt. Je kunt opwindende ideeën ontwikkelen en jezelf versteld doen staan.

STERRENBEELD BOOGSCHUTTER

Een afspraak kan vervallen of uitgesteld worden. Vervelend, maar de reden zal plausibel zijn. Benut de onverwachte vrije tijd. Toon medeleven als een partner gestrest is door hoge professionele eisen of werkdruk.

STERRENBEELD STEENBOK

Je kunt concentratieproblemen hebben, ben je verliefd? Houd jezelf niet voor de gek en zoek niet meer achter een gebaar dan bedoeld. Doe degenen die jouw leven delen niet tekort; een kleine geste kan veelzeggend zijn.

STERRENBEELD WATERMAN

Blijf achter de schermen; je kunt te maken krijgen met onverwachte gebeurtenissen. Gebruik overtuigingskracht, maar respecteer wel de mening van behoudende collega’s. Treed de toekomst met durf tegemoet en controleer cijfers.

STERRENBEELD VISSEN

Het kan een chaotische dag worden maar met fraaie kansen. Maak het jezelf niet nodeloos moeilijker door overal iets achter te zoeken en in alles een dubbele bodem te vermoeden. Accepteer dat je het ook wel eens mis kunt hebben.

