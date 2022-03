Premium Het beste van De Telegraaf

VROUW Magazine Affra (44): ’Ik val op mensen, niet op het labeltje man of vrouw’

Door Mariëlle Wisse Kopieer naar clipboard

„Eenmaal thuis vroeg ik hem om zijn spullen te pakken.” Ⓒ Nine Ijff

Tot de dood ons scheidt mag dan romantisch klinken, soms wordt het leven alleen maar beter als je voor jezelf kiest. Affra (44) vertelt waarom zij een punt achter haar relatie zette. Na drie jaar verbrak ze haar relatie, omdat ze ruimte voor zichzelf nodig had. Ze is single, heeft een dochter (15) en werkte als administratief medewerker. Momenteel zit ze in de ziektewet.