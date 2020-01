Daghoroscoop 2 januari

VANDAAG JARIG

U bent een nuchter, praktisch mens en niet zweverig. Plichtsbesef en verantwoordelijkheidsgevoel staan in uw leven op nummer 1. Toch kan de laatste tijd uw spiritualiteit zijn toegenomen en bent u geestelijk gegroeid. Wat u hebt geleerd wordt nu duidelijk; u hebt uzelf beter in de hand.

RAM

Liefst zult u het jaar beginnen zoals het gisteren is geëindigd, met familie en vrienden aan een gedekte tafel met de restanten van een “zondig” leven. De kosmos voorziet u van veel energie om uw dromen en wensen dit jaar te realiseren.

STIER

Kom rustig op gang en eet een laatste oliebol. Verzamel energie voor alle zaken en nieuwe kansen die deze maand op u af zullen komen. Misschien begint u in een nieuwe baan of met een nieuw bedrijf. Hoe dan ook: succes!

TWEELINGEN

Een frisse duik nemen in het nieuwe jaar is niet echt iets voor u, maar het kan toch een goed idee zijn om met een fris hoofd aan een studie te beginnen die u hoger op de maatschappelijke ladder kan brengen. Laat komen wat komt.

KREEFT

Uw geest staat op scherp en u zult erop gespitst zijn dingen voor elkaar te krijgen. Kom verplichtingen na en leg de basis voor een creatief project. Probeer niet sneller te zijn dan anderen, want dan kunnen zij u niet bijhouden.

LEEUW

Een prima dag om nieuwe ideeën uit te dragen. Laat u daarbij leiden door uw nieuwsgierigheid. Durf een punt te zetten achter oude structuren en maak u, zo nodig, een nieuw standpunt eigen. Verwijder obstakels op uw weg.

MAAGD

De dag kan in het thema staan van dienstbaarheid aan anderen. Maak het mensen naar de zin, voorzie hen van advies en verleen steun waar dat gewenst is. Stel u liever toegankelijk op dan stug. Een prima dag om een project te starten.

WEEGSCHAAL

Begeef u op nieuw terrein en onderzoek wat verborgen is. Om succes te hebben is verdere kennis onontbeerlijk. Sta open voor een benadering die u financieel voordeel kan bezorgen. U kunt zakelijk groeien en beroemd worden.

SCHORPIOEN

U krijgt de gelegenheid om datgene waarmee u bezig bent te laten groeien en steun en erkenning te verwerven. Ook financieel succes lijkt voor u weggelegd. Neem de tijd om te ontspannen, dan kunt u anderen positief beïnvloeden.

BOOGSCHUTTER

Gebruik deze dag om na te denken over projecten, deze uit te breiden of te voltooien. Maak een overzicht van hoe de zaken er voor staan in uw leven. Maak ruimte voor de nieuwe dingen, waar u volgende week mee wilt beginnen.

STEENBOK

Stel u onafhankelijk en creatief op en laat u niet ontmoedigen door pessimisten met negatieve gedachten. Leg de nadruk op oorspronkelijkheid en vertrouw op uw intuïtie. Een gezellige flirt kan tot iets serieus uitgroeien.

WATERMAN

Als u tactvol en diplomatiek blijft zult u kunnen rechtzetten wat mis gaat. Wees eerlijk en houd emoties onder controle. Geef aan dat u bereid bent om te veranderen of u aan te passen aan nieuwe omstandigheden.

VISSEN

De rebellie in uw karakter kan vandaag sterker zijn dan anders en kan zelfs uzelf verbazen. Weet echter wanneer u moet ophouden. Ga gemoedelijk met anderen om maar vertel nog niemand over een nieuwe romance of andere privékwestie.

