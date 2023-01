Daghoroscoop 30 januari - Sterrenbeeld Kreeft: Houd je gedeist!

VANDAAG JARIG

Je financiële planeet zendt uiteenlopende signalen. Als kinderen of kleinkinderen de juiste leeftijd hebben kunnen zij jou financiële trucjes leren waarmee jij je voordeel kunt doen. Ook kun je geld verdienen als je goed luistert naar ideeën die gerelateerd zijn aan hun belevingswereld.

STERRENBEELD RAM

Je zou weleens de enige objectieve persoon kunnen zijn onder naasten en vrienden als er vandaag onenigheid ontstaat. Zeg wat je denkt, maar kies geen partij. Een geschikte periode breekt aan voor korte trips of een boekpresentatie.

STERRENBEELD STIER

Besteed deze dag aan het op orde brengen van je boekhouding als je plannen hebt om een huis of bedrijf te kopen, of geld te lenen. Leg bij elkaar wat je nodig kunt hebben bij onderhandelingen, dan neemt je kans op succes toe.

STERRENBEELD TWEELINGEN

Een gunstige dag; doe je voordeel met de positieve kansen die je de komende dagen worden geboden. Laat mensen weten dat besluiten die je neemt persoonlijk zijn en vertrouwelijk moeten blijven. Je kunt oude vrienden tegenkomen.

STERRENBEELD KREEFT

Houd je gedeisd op het werk en functioneer zoveel mogelijk achter de schermen. Hoewel je doorgaans graag het gezelschap van anderen zoekt, kom je nu creatief beter op gang als je meer op de achtergrond blijft. Je intuïtie zal je niet in de steek laten.

STERRENBEELD LEEUW

Je kunt wat humeurig zijn en het gevoel hebben dat anderen je tekort doen. Sta er eens bij stil dat ook anderen gevoelens hebben en zich ellendig voelen als je hén tekort doet. Wees een beetje voorzichtiger in je uitspraken.

STERRENBEELD MAAGD

Je populariteit kan je een leidinggevende positie bezorgen. Stel je verantwoordelijk op. Je kunt overgevoelig reageren op kritiek; toon geen emoties in gesprekken met meerderen. Bewaak de balans tussen werk en thuis.

STERRENBEELD WEEGSCHAAL

Onenigheid kan de dag kenmerken. Let op je woorden in gesprekken met je partner, kinderen, collega’s en klanten. Waar een wil is, is een weg. Je zult gemotiveerd zijn om een project te voltooien en problemen op te lossen.

STERRENBEELD SCHORPIOEN

Zakelijke onderhandelingen kunnen intimiderend zijn, maar je kennis van feiten wordt jouw redding. Wees op je hoede als een medewerker je tracht te interesseren voor een zakelijk partnerschap. Hecht vooral waarde aan transparantie.

STERRENBEELD BOOGSCHUTTER

Jouw mening zal door anderen op prijs worden gesteld, dus zorg ervoor dat deze de moeite waard is. Luister de komende dagen aandachtig naar ideeën en laat je door een gespannen situatie niet van de wijs brengen.

STERRENBEELD STEENBOK

Je kansen om werk te vinden nemen toe. Als kwaaltjes en pijn je de afgelopen tijd hebben geplaagd, kan dat meer het gevolg zijn van stress en werkdruk dan je beseft. Yoga kan in dat geval heel goed voor je zijn.

STERRENBEELD WATERMAN

Raak niet betrokken bij moeizame gesprekken. Een verstrooide geest kan je beletten goede vorderingen te maken, tenzij je over een keiharde mentale discipline beschikt. Je krijgt met spanning te maken als jij je geliefde hebt verwaarloosd.

STERRENBEELD VISSEN

Het lot is je vandaag goed gezind. Door je positief op te stellen, krijg je de steun die je nodig hebt. Beleg een familieberaad als een omstreden kwestie moet worden besproken. Als je iedereen z’n zegje laat doen worden problemen opgelost.

