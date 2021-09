Nationale Broer en Zus Dag: ken jij deze bekende broers en zussen?

Carice (45) en Jelka (43) van Houten

De zussen zijn beiden bekende actrices. Carice is regelmatig in zowel buitenlandse als binnenlandse films en series te zien. Haar zusje Jelka is vooral in Nederlandse producties te zien. In de film ‘Jackie’ zijn ze samen te zien en spelen ze, hoe kan het ook anders, twee zusjes. De zussen hebben in het echte leven een sterke band met elkaar.

Lieke (39) en Jetteke (42) van Lexmond

Lieke en Jetteke hebben samen het bedrijf ‘Moonsisters’. Waarbij ze ‘moon calendars’ verkopen. Voordat ze met het bedrijf begonnen was Lieke jarenlang te zien in de serie Goede Tijden, Slechte Tijden. Momenteel presenteert ze The Voice Senior op RTL 4. Zus Jetteke is bekend in de modewereld. Bij een post op Instagram schrijft Lieke dat ze afgelopen zomer nog nooit zo lang uit elkaar zijn geweest. Door vakanties moesten de zussen elkaar zes weken missen. Hierna hebben ze samen een tripje naar Italië gemaakt. Dit bericht laat de hechte band tussen de zussen zien.

Katja (46) en Birgit (44) Schuurman

De zussen komen regelmatig samen op foto’s via Instagram voorbij. De goede band is te zien aan de gezellige en vrolijke foto’s, waar ze vaak knuffelend op staan. Beiden zijn ze bekende Nederlandse actrices. En ook waren ze samen op het witte doek te zien, ze speelden in de Nederlandse film ‘Black Out’. Birgit is overigens ook zangeres.

Amalia (17), Alexia (16), Ariane (14)

Misschien wel de drie bekendste zussen van Nederland: onze prinsessen. De zussen wonen op dit moment niet allemaal bij Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima thuis in Paleis Huis ten Bosch in Den Haag. Alexia, de middelste van het stel, is een maand geleden naar Wales vertrokken voor haar studie. De zusjes zijn niet vaak in de publiciteit te zien. Af en toe verschijnt er een fotosessie waarbij de drie zussen samen beeldig op een foto staan.

Tjeerd (49) en Trijntje (48) Oosterhuis

Tjeerd en Trijntje zijn beiden muzikale talenten. De bekende Nederlandse zangeres zat jaren geleden samen met haar broer Tjeerd in een band genaamd ‘Total Touch’. Ze scoorden een aantal hits, maar gingen een paar jaar later hun eigen weg. In 2012 werd Trijntje als coach voor The Voice of Holland gevraagd. Haar broer stond haar bij als assistent.

Maxime (25) en Montana (27) Meiland

De zussen zijn bekend van de realityserie Chateau Meiland. Een paar jaar geleden verhuisde Montana als enige van het gezin niet mee naar Frankrijk. Hoewel ze af en toe wel langs kwam, leefden de zussen ver bij elkaar vandaan. Nu het hele gezin weer in Nederland woont kunnen ze elkaar vaker opzoeken. Maxime en Montana hebben zelfs een eigen tv-programma: ‘Petit Chateau’.

Tim (33), Sam (25) en Rijk (24) Hofman

Tim Hofman is presentator en heeft een eigen YouTube-serie BOOS. Zijn broers Rijk en Sam hebben ook het mediapad gekozen. Zo presenteert Rijk ook en heeft hij een eigen YouTube-kanaal. Sam heeft meegedaan aan Holland’s Next Top Model en maakt samen met broer Rijk de podcast BROERS. De broers stonden laatst samen op een feestje.

Monica (26) en Matt (29) Geuze

De bekende vlogster Monica Geuze is tegenwoordig niet alleen maar op Youtube te vinden. Ze presenteert nu ook programma’s als Temptation Island en Love Island. Haar broer Matt komt regelmatig in haar vlogs voorbij en is gek op zijn nichtje Zara-Lizzy. Hij is een bekende drag queen in Nederland. Monica is laatst nog bij een show van hem wezen kijken.

Kimberley (35), Melody (31) en Stephanie Klaver (37)

Kimberley en Melody zijn beiden actrices. Ze zijn in verschillende Nederlandse films te zien. Zus Stephanie is een getalenteerde danseres. Kimberley zet onder een Instagrampost hoe trots ze op haar zussen is. Ze zijn samen nog op veel meer foto’s te zien waar de hechte band tussen de zussen vanaf straalt.

Yolanthe (36) en Xelly (33) Cabau van Kasbergen

Yolanthe heeft zeven broers en zussen en nog vijf halfbroers en -zussen uit het tweede huwelijk van haar vader Xavier. Yolanthe en Xelly zijn de bekendste van het stel en hele goeie vriendinnen. Yolanthe is actrice en presentatrice. Xelly is een bekende visagiste die regelmatig samenwerkt met celebrity’s. De zoontjes van de zussen zijn ook beste vrienden en hebben unieke namen. De naam Xess is een kruising van Xelly en Jessey, de zoon van Wesley. De zoon van Xelly heet Yono, vernoemd naar zijn tante Yolanthe.