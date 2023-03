Daghoroscoop 28 maart - Sterrenbeeld Maagd: Onrust alom!

VANDAAG JARIG

Binnen de familie zal sprake zijn van diverse kortstondige trends en dat is de invloed van de Maan in jouw teken, die op iedere maand van dit jaar haar stempel zal drukken. Dat kan met emotionele uitbarstingen gepaard gaan, oplopende onrust en ruzie met (schoon)ouders, kinderen en buren.

STERRENBEELD RAM

Een goed moment om een familiegebeuren te organiseren. Verstuur uitnodigingen en maak een boodschappenlijst. Geldproblemen kunnen vandaag moeilijk oplosbaar blijken. Om geld terug te krijgen, zal jij tactvol moeten zijn.

STERRENBEELD STIER

Mail met familie die ver weg woont en wissel nieuwtjes uit. Treed daarna in contact met buitenlandse cliënten. De meningen van experts kunnen een aanzienlijke bijdrage leveren aan de zakelijke initiatieven die in de stijgers staan.

STERRENBEELD TWEELINGEN

Blijf vanochtend op de achtergrond en werk alleen. Neem klussen die niet af zijn vroeg onder handen; vanmiddag zal jij moeten samenwerken en je socialer moeten gedragen. Teambuilding zal productief blijken.

STERRENBEELD KREEFT

Jij kan een beetje somber zijn. Als de afgelopen dagen harde woorden zijn gevallen zal de sfeer mopperig zijn. Het is echter ook mogelijk dat je hoofdpijn hebt. Laat je door geldproblemen geen gevoel van machteloosheid opdringen.

STERRENBEELD LEEUW

Een collega kan kritiek uiten op zaken in een recent verleden. Hoewel jouw gevoelens gekwetst zullen zijn moet je het niet te persoonlijk opvatten. Dwars liggen maakt zaken niet beter. Als je rustig blijft komt alles op z’n pootjes terecht.

STERRENBEELD MAAGD

Misschien heb jij tot vroeg in de ochtend of de hele nacht te veel energie gebruikt. Er kan ook sprake zijn van spanning of een conflictsituatie. Misschien vereist een noodgeval of een ongelukje de aandacht, kortom onrust alom.

STERRENBEELD WEEGSCHAAL

Een goede dag om te overleggen of dit het moment is om een gezin te stichten. Leg bij het maken van plannen de nadruk op samenwerking en gelijkwaardigheid. Het is zaak te luisteren als er sprake is van tegengestelde standpunten.

STERRENBEELD SCHORPIOEN

Laat je niet verblinden door schoonheid of kennis. Doe je dat wel, dan raak je in de war. Laat je evenmin imponeren door een snelle babbel of dure kleding. Wees op jouw hoede voor charme die scrupuleus wordt aangewend.

STERRENBEELD BOOGSCHUTTER

Leg persoonlijke relaties onder de loep. Misschien is het moment gekomen om een verandering door te zetten. Tracht een machtsstrijd te voorkomen, zeker als jij bij zakelijke onderhandelingen wordt betrokken.

STERRENBEELD STEENBOK

De sectoren van jouw leven die te maken hebben met bezit en status zijn vandaag aan de orde. Durf een probleem onder ogen te zien dat je lang hebt onderdrukt. Richt ook jouw aandacht op verplichtingen en bestaanszekerheid.

STERRENBEELD WATERMAN

Bezoek een familielid dat je al een tijd niet hebt gezien. Neem wat foto’s mee van jouw gezin of een vakantie. Als je gaat winkelen kan jij leuke dingen vinden tegen aanvaardbare prijzen. Houd vanavond rekening met bezoek.

STERRENBEELD VISSEN

Een gebeurtenis kan jou een gevoel van leegte bezorgen, gepaard aan bezorgdheid, opluchting of beide. Je weet dat bepaalde dingen nooit meer hetzelfde zullen zijn. Er kan sprake zijn van een eindfase of er gaan juist deuren open.

