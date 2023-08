Moet schermtijd van kinderen door de overheid beperkt worden?

Een instantie die het internet landelijk reguleert in China wil dat alle mobiele apparaten en apps een ingebouwd systeem krijgen met een dagelijkse schermtijd. De bedoeling is dat kinderen, afhankelijk van hun leeftijd, niet langer dan twee uur per dag hun telefoon kunnen gebruiken. Ouders stellen de tijdsduur in en als de tijd verstreken is, worden de apps automatisch afgesloten.

Maximaal aantal uren per dag

Kinderen onder de acht jaar mogen niet langer dan veertig minuten per dag op hun telefoon. Kinderen van acht tot en met zestien mogen een uur naar hun scherm kijken en tieners van zeventien en achttien kunnen hun telefoon twee uur per dag gebruiken. Tussen 22.00 uur en 06.00 uur is het niet de bedoeling dat de smartphone gebruikt wordt, met uitzondering van onderwijs- en hulpdiensten.

Onlinegedrag

De staatsmedia in China wil ouders op deze manier meer toezicht en inzicht geven in het onlinegedrag van hun kinderen. Ze kunnen de zoekgeschiedenis inzien en websites en apps blokkeren. In Nederland kunnen ouders dit allemaal over het algemeen niet ongevraagd inzien van hun kinderen. Op de meeste smartphones kun je zelf een bepaalde tijd instellen per app per dag. Je krijgt dan een melding als je de tijdsgrens hebt bereikt, maar deze kun je met één tik wegklikken om vervolgens verder te gaan met waar je mee bezig was.

Praat mee

Wat vind jij? Is een schermtijdbeperking door de overheid een goede oplossing om smartphoneverslavingen tegen te gaan onder kinderen en jongeren? Of moet de overheid hier zich niet mee bemoeien en is dat een taak van de ouders? Laat het ons weten en praat mee via onze Facebookpagina!

Reacties op Twitter

Bij Jan mogen er geen telefoons aan tafel en dat levert wel eens strijd op.

Van Patricia mogen haar kinderen de telefoons niet meenemen naar bed.

En Nikkie heeft duidelijke schermtijdafspraken met haar kinderen.

