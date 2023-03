Premium Het beste van De Telegraaf

Uit de krant Nicole uit MAFS over dramatisch verlopen huwelijk: ’Ontzettend gekwetst’

Nicole Martin is achteraf ook blij dat ze niet meer getrouwd is met Martijn. ’Onze persoonlijkheden botsten.’ Ⓒ Michel van Bergen

Hoewel seizoen acht van Married At First Sight (MAFS) nog in volle gang is, is het huwelijk van Nicole (47) en Martijn (50) alweer voorbij. De mismatch is op sociale media nog steeds hét gesprek van de dag. In de aflevering van woensdagavond zal het stel opnieuw te zien zijn tijdens het koppelsweekend.